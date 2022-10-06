多聲道｜與內地通關看到曙光　但仍需謹慎前行

香港在國慶期間有多種社區慶祝活動，讓市民暫時忘卻疫情的威脅。隨著政府新班子的一連串措施，香港抗疫工作逐步摸索一條經濟與防疫互相平衡的路，大膽放寬入境檢疫要求，譚耀宗日前更向傳媒透露，二十大會議後有機會放寬內地與香港的通關限制。「何時可與內地全面通關」的話題隨之再度成為社會熱話。全國僑聯副主席盧文端周三（5日）又於媒體發文，佐證「譚Sir」的說法「並非空穴來風」，讓殷切盼望通關的香港社會看到曙光。不過，要確保成功開關並全面恢復正常，各方仍需謹慎前行。



來稿作者：楊莉珊



香港與內地無論在商務或民間上都是關係密切，有不少在內地有業務的商界朋友都坦言，過去三年經商環境艱苦，疫情封關也大大增加了跨境公司的經營成本，甚至有人虧損過億元，因此商界對全面恢復通關可謂望穿秋水。但普羅大眾同樣存在殷切需求，跨境家庭的團聚、跨境學童的學業等，市民對通關的情感需求不亞於商界。

早在今年初就已經傳出過港府與內地磋商頗有成果，兩地通關在即，可惜第五波疫情來襲，讓一切可能性成為不可能。經過半年多的艱苦抗疫，香港的疫情雖未完全過去，但再次趨緩和穩定，眼見本地經濟受疫情影響嚴重，呼籲開關救經濟的聲音又再響起。但香港市民也應該理解，內地堅定「動態清零」的抗疫方針，因此需要保證香港防疫安全系數，才可望討論香港與內地恢復全面通關的可能性。

中央支持香港持續開放

日前傳來好消息，全國人大常委譚耀宗引述「內地朋友」估計，本月中召開的中共二十大結束後，香港與內地的通關政策有機會放寬。這番說法引來各方熱議，認為終於看到恢復與內地通關的希望，但也有政圈中人聲稱，特區政府大幅放寬入境檢疫限制，沒有得到中央的支持，影響與內地通關。不同說法讓香港社會的情緒忽高忽低。

全國僑聯副主席盧文端周三在媒體刊文論及此事，表示有指於中共二十大會議後，香港與內地的通關政策有機會放寬的消息「並非空穴來風」，盧氏強調特區政府與中央就通關事宜有「直接暢通良好」的溝通，而且得到中央的積極回應。

盧副主席的說法讓筆者對全面恢復通關更有信心，雖然內地防疫仍然嚴謹，但隨著香港疫情趨向穩定，內地應允開關的機會也將越來越大。香港的城市特點就在於高度自由開放，這種城市特質不單對於特區本地十分重要，對於國家也十分關鍵，誠如中共總書記、國家主席習近平在回歸重要講話中強調，必須保持香港的獨特地位和優勢，中央完全支持香港維護自由開放規範的營商環境，同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作，韓正在8月底的「一帶一路」高峰論壇也再次表達中央對香港持續開放的支持，領導人兩次發言說明香港在「一國兩制」下採取較內地進取的「動態清零」步伐，會得到中央支持。

港府放寬入境是中央的肯定

最近特區政府大幅放寬入境檢疫限制也受到中央肯定，筆者認為除了出於對「一國兩制」的尊重，更重要的代表中央對香港抗疫工作的肯定，同時也是認同香港的國際功能，希望香港在國家「外循環」戰略上扮演更重要的角色。盧文端在文章中表示，「中央也希望香港在構建我國更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放新格局中發揮重要功能。」這說明香港仍將繼續獲得國家的「祝福」，也將繼續發揮「國家對外超級聯絡人」。

儘管機遇在前，特區政府也要繼續加強對疫情的管控，勿讓疫情有重燃的機會，才能確保全面通關可以盡快出現。二十大將在月中舉行，這場會議將會釋放很多關鍵信息，包括香港未來的發展方向，香港各界也可從會議信息當中有所啟發，值得緊密關注。如果重要會議過後，香港得以順利與內地恢復人員流動，相信香港會充分感受到國家的關懷，同時內地也可藉由香港的獨特城市功能來推動「外循環」與「內循環」的互動。

作者楊莉珊是全國政協委員、香港九龍東區各界聯會常務副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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