做出政績才能修補撕裂

巴西總統大選第二輪投票周日（30日）結束，左翼前總統盧拉以50.9%得票率險勝得票49.1%、右翼競逐連任的博爾索納羅。雙方支持度相差不足2個百份點，加上博爾索納羅在選舉前曾指控選舉有舞弊，據報巴西高級選舉法院已準備好博爾索納羅及其支持者可能否認大選結果。



博爾索納羅素有「熱帶特朗普」之稱，跟特朗普相似之處很多。兩者都以政壇素人入局，打着反對腐敗政治建制派的右翼鮮明旗號，而且說話以低俗、違反左翼政治正確見稱，以此獲得厭倦了政治腐敗和失效的右翼選民支持。然而，這位言行出位的總統最終也跟特朗普一樣在位一屆便被趕下台，反映了選民並不覺得他改善了巴西人民的生活。

巴西大選：左圖為2022年9月27日，巴西左翼勞工黨總統候選人、76歲的前總統盧拉在聖保羅出席活動。右圖為2022年9月28日，自由黨候選人、67歲的現任總統博爾索納羅在聖多斯出席活動。（Getty）

出位言行無助帶領巴西走出難關

博爾索納羅在任內並沒有多少政績可言。在經濟方面，他重用出身巴西的美國芝加哥學派的學者Paulo Guedes為經濟部長，但主要政策只是大規模發展亞馬遜森林。當地人因經常以最原始方便的火種法清理森林地帶，因此多次釀成森林火災，令他備受國際壓力。政策雖然提高了巴西在農業的經濟表現，農業佔GDP比重由2019年的4.21%升至2021年的6.89%，但除了農民歡迎之外，對佔人口高達86%的城市人口卻沒有太大幫助。

博爾索納羅沒有積極政策扭轉工業走下坡趨勢，也沒有改善城市貧困人口的生活。在里約熱內盧等城市，貧富懸殊、警察貪污腐敗等問題持續。而且，他上任一年便碰上新冠大流行，防疫政策混亂而且失敗，令巴西的新冠病死者僅次於美國，作為經濟支柱的服務業亦受到前所未有的打擊。

博爾索納羅雖然在疫情期間以派錢等方法解決基層的燃眉之急，支持度一度上升，然而疫情持續已兩年多，派錢政策無法長期維持，貧富不均的社會問題亦不見明顯改善。巴西堅尼系數在政府停止派錢後馬上反彈，估計2022年會回升至0.534這疫前水平，與香港除稅及福利前的數字水平相近。巴西民心向背說明了他並沒有真正處理好民眾問題的能力，以致走上與特朗普非常相似的路。

博爾索納羅執政期間，亞馬遜時常出現大火。（express.co.uk）

社會撕裂急須修補

另一方面，捲土重來而贏得選舉的盧拉前路也並不非常樂觀。他只多博爾索納羅不足2舍百份點選票，顯示他也得不到大部分人的支持。盧拉左翼形象鮮明，在2003至2010年執政時頗有政績，將巴西的人均GDP提升近三倍，支持度在2011卸任時高達八成。但盧拉政府及勞工黨陷入嚴重的貪腐問題，政府以至民間形成龐大的利益集團，也形成了貪污制度得益者與普通人民的矛盾。他本人在卸位後捲入了石油公司的貪污腐敗案件，在2017年鋃鐺入獄，左翼形象深受打擊，接任他的左派總統羅賽夫亦因貪腐問題而被彈劾下台。

巴西貧民區居民排隊領取糧食接濟。（Getty）

選舉結果顯示巴西人民對於勞工黨及盧拉的信心已經不似當年，社會陷入極端的左右對立。盧拉儘管得到制度上的選舉勝利，卻得不到主流的支持，就算博爾索納羅承認結果，新政府執政亦不見得輕鬆。盧拉當選時承諾會推出新的制度打擊政治貪腐，以及推出現實而負責任的經濟政策刺激增長。這些無疑是巴西需要的政府，但盧拉亦必須能說到做到，拿出可見的成績，才能重新得到大部分巴西人的信任。這與近年香港以及美國的處境相似——面對修補社會撕裂的挑戰，為政者不能只是口講團結，必須以實際行動帶來改變，令社會上大多數人都感滿意。