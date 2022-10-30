01社論｜民主必須追求良政善治

中共「二十大」選出新一屆領導層之後，外界把重點落了在所謂的派系鬥爭，金融市場反應尤其明顯。但若然跳出西方視角，「二十大」在醖釀人選時不搞「劃票打勾」，而是透過談話推薦，其實是要找出真正能改善人民生活、服務人民的領導者，嘗試將民主的真實性、有效性發揮出來。



五年前的「十九大」起，中共已強調不搞「大會海推」、「劃票打勾」，代之以深入的談話調研籌組新領導層。這是因為中共認為不是得票愈多，便一定愈勤政愛民。現居要職、現任領導的，也不是「鐵椅子」、「鐵帽子」。籌組過程主要根據人選的政治表現、廉潔情況和事業需要，「能留能轉、能上能下」。

「二十大」政治局委員不只官僚體系中久經歷練，約三份一人在經濟和工商管理方面亦有突出表現，四份一人為科技專家。位列政治局常委第二位、僅次於總書記習近平的李強，很多人只看到他今年初任上海市委書記時強硬封城的一面，但他在主政溫州及浙江省時重視發展民營經濟和技術發展，促使浙江成為了數碼之城，是無人商店、人工智能服務的主要實驗區。

中共二十大上周開幕，習近平發表講話。（央視網截圖）

選舉不保證良政善治

中共的領導人產生方法顯然與西方主流的選舉式民主並不一樣。相比起選票，中共更着重治理成果，甚至以此建立執政的合法依據。包括在內部的反貪腐治黨，在經濟發展及現代化上的成績，都成為了中共體現管治合法性的有力證明之一。以選票作為合法性來源的西方，其奉行的選舉式民主近年反而屢屢受到挑戰。英國保守黨最近的亂局，正好反映了選舉與民主、民主與治理之間的落差。

卓慧思雖然不是經英國大選而成為首相，但至少也是保守黨黨員普選所產生，不能說她沒有民意授權。而且在西敏議會制中，人民從來也是選黨而不是直接選領導人，卓慧思掌管唐寧街可是依足既定的程序公義。然而，得到選民的支持並不代表卓慧思有能力做好職責。她當初能得到保守黨內大多數基層黨員的支持，只是因為不少人不喜歡辛偉誠，上任後更因為推出「迷你預算」而盡失民心，引發經濟信心危機。

民主被簡化 政客如過客

相反，當初得不到多數黨員支持的辛偉誠，反而在卓慧思宣布辭職後取得了多數保守黨議員的支持，能夠在沒有競爭對手的情況下成為黨魁，並在上周二（25日）接任英國首相。他未經任何選舉而成為領導人，但也不一定代表他沒有管治能力。這當然要由時間驗證，但至少目前看來政商界對這名非選舉產生的領袖有一定信心。

西方的選舉政治無疑有其優點，邱吉爾便曾言「民主是除其他制度之外的最差制度」。它可以確保不受歡迎的政治人物和政黨不能長期在位，特朗普、約翰遜等政客便是例子。但西方民主只集中於防止專權，幾乎完全忽視了如何選出善治的領袖。以民主選舉的方式換走了特朗普和約翰遜，根本不保證可帶來良政善治。近年西方國家的政府普遍短命倒台，政客如過客般匆匆而過，正是西方只重選舉形式，將民主簡單地視為「以普選產生領袖」的方式的結果。如果我們不正視民主之亂的問題，恐怕現存的民主制度將繼續陷在混亂，無法實現真正而全面的民主。

圖為2022年10月20日，英國首相卓慧思在首相府門外宣布辭職。（AP）

民主政府必須為民服務

英國這一輪風波背後亦牽涉到另一個深層次問題——放任式資本主義對民主政治的蠶食。放任資本主義認為市場這個「無形之手」是最佳規管一切的理性，但「大市場、小政府」的管治模式近年流弊叢生。尤其是金融海嘯以降，民眾發現「無形之手」無法解決他們面對的很多問題，轉而寄望政府行動。但過去幾十年的放任資本主義已養成了「小政府」，突然間將管治這個重擔放在政府和政客身上，反而令他們適應不過來。無怪乎西方民主政體對新冠疫情的無能為力。

相反，奉行社會主義的中共深信政府對經濟、社會具有總設計者的責任。即使改革開放之後中國引入了資本與市場，但中央並沒有任由市場控制一切，政府與官員仍然負起了管理的大部分責任。官員不是市場的看守者，而是主動規管市場，防範資本無序擴張，制定政策引導經濟發展。因此中國不會容許金融海嘯的發生，對於新冠疫情等重大突發事件，亦能迅速而有力地回應。

歸根結柢，因為中共認為民主不只是選票，也不只是一個產生領導人的程序，更不能是資本作主、市場作主，民主必須要真正改善民生，為人民解決問題。所以國家主席習近平說，「黨的領導和民主是統一的，不是對立的，兩者不能偏廢，要確定合理的民主方式，完善考察辦法，進一步提高民主質量和實效」。事實上，奠基近代中國的孫中山提出的「三民主義」中包括了「民生主義」，要讓人民平等謀生活、享幸福，而美國總統林肯也曾指出政府應該是「民有、民治、民享」（of the people, by the people, for the people），亦即包括了為民服務。

政府舉辦中共二十大精神座談會。（政府新聞處）

香港政府要提升治理能力

反思民主並不是離地的學術討論，對香港其實無比切身。回歸以來，香港人長時間將政治改革與爭取普選特首和立法會等同，假設了只要雙普選，香港的一切問題都會得到解決，甚至自動帶來良政善治。但良政善治與是有否普選並沒有直接關係，過去一直被香港人盛讚的港督麥理浩就是由英國政府所委任。相反，未實現普選，也不代表特區政府和立法會不可以解決經濟及社會問題。現在香港未能與中央在普選問題上得到互信和共識，但我們仍然必須追求良政善治。政府是好是壞，視乎他們能否為香港人解決深層次矛盾，推動香港發展前行。

「二十大」過後，李家超政府上周五（28日）舉辦了「二十大」精神座談會，司局長等主要官員、行政會議成員、常任秘書長及部門首長等超過130人出席。李家超雖然提到中央「支持香港發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」，但要明白「二十大」精神，其中一個重點也在於治理體系和治理能力現代化，提高民主質量和實效。我們希望政府領導官員能切實改善治理能力，真正做到「民享」及「民生」。