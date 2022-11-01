推進虛擬資產政策　數字金融急起直追

本周（10月31日至11月4日）財庫局與投資推廣處聯合舉辦的第七屆「金融科技周」，本屆的活動主題是如何支持新興科技Web3.0及元宇宙。財庫局在周一（31日）亦借機會發布了「有關於香港虛擬資產發展的政策宣言」，表示近年虛擬資上對環球投資者深具吸引力，以及在金融創新獲得的認同與日供增，認同虛擬資產在市場上已變得不可或缺，政府與金融監管機會會為此締造便利的發展環境，促進香港的虛擬資產和金融科技發展。



近年，依靠區塊鏈技術而衍生出不少如加密貨幣或是「非同質化貨幣」（NFT）等虛擬資產受到市場的青睞。一些機構研究指出，至2028年虛擬資產管理將高達140億美元，平均年增長亦近17%。積極吸收這種新興的資產管理，並為之提供相應的新金融服務，的確能有效作為香港金融服務的的增長點，尤其是近年在中美角力及疫情影響下，香港在這方面受到不少的壓力。

財庫局局長許正宇在「金融科技周」的記者會。

新增長點尚在起步階段

不過「政策宣言」的實際政策不多，例如香港早已有「選擇參與」方式的虛擬資產交易所發牌制度，缺的是更全面而強制的監管。不過宣言仍只表示「近期致力為訂立虛擬資產服務提供者發牌制度展開工作」，「虛擬資產交易所將與現時傳統金融機構一樣，須遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集和保護投資者方面的規定」，而未有具體時間表。

此外，宣言提及了三個試驗計劃，包括為金融科技周首發NFT、政府綠色債券代幣化以數碼港元。前兩者試驗性質非常濃厚，像金融科技周的NFT只是對制度作小測試，而政府的綠色債券代幣化，根據文件也只是為「市場參與者日後發行同類債券提供指引」，反映了香港在推廣虛擬資產市場方面經濟尚淺。例如杜拜從2015年開始已經積極為新金融提供免稅等優惠，以吸引虛擬資產的交易市場，很多相關的區塊鏈技術公司已遷至該地發展。杜拜政府今年初亦推出了更完善和方便交易的虛擬資產監管規例。香港要吸引更多國際資本以此為虛擬資產的交易中心，還需要更多具體的政策出台。

數字金融不只虛擬貨幣

在發展新金融的同時，我們亦應該注重金融對市民的實際貢獻，盡可能做到普惠。人民銀行副行長潘功勝日前就提到，為落實「二十大」對金融業發展的要求，金融業須大力發展普惠金融、綠色金融、科技金融、數字金融、推動資本市場健康穩定的發展。虛擬資產、Web3.0等數字產品作為新金融的發展點，香港固然應抓緊其發展機會，但其投機性質很強，與普羅市民未必有關，作為數字金融的一種，發展方向要能夠幫助實體經濟。而且還有很多值得發展的數字金融技術，例如數字貨幣。「虛擬資產宣言」雖然提及會試驗「數碼港元」，不過只是將其視為銜接虛擬資產與法定貨幣的中介，相對較為短視。

內地不少城市，也曾經以數字人民幣形式派發消費券。（資料圖片：新華社）

數字（數碼）貨幣一個重要作用是作為可離線使用的電子結算法幣，成為普通人日常交易的媒介，取代傳統貨幣甚至部分電子支付，減低交易成本，做到普惠金融的特質。人民銀行行長易鋼周一在「金融科技周」就提及「數字人民幣」發展主要是為了滿足國內零售支付需要，提升普惠水平。此外，數字貨幣也可以收集交易數據，讓交易更加公開透明，數據可以幫助到外界實時快速到了解一些貨幣數據，既方便政府將來監管市場行為、打擊洗黑錢等犯罪行為，也幫助市場快速傳遞信息。

從這些可見，數字金融幫助實體經濟的方式可以很多。香港周三（2日）起亦將一連兩日舉行國際金融領袖投資峰會暨「與國際投資者對話」研討會，全球100多家主要金融機構派出接近200多名人員參加。政府亦應借着這個機會，與國際投資者積極交流香港應該如何發展新金融。