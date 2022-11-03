財政司司長陳茂波沒有特殊待遇。根據政府星期三（11月2日）晚上的新聞稿，陳茂波與9月26日（「0+3」生效）至11月1日（陳茂波回港）期間455名入境者一樣，於抵港時核酸檢測呈陽性，但因為申報曾於三個月內感染、登機前快速測試陰性、沒有病徵、核酸檢測的Ct值較高，因此列作康復個案而非確診輸入個案。



陳茂波沒有列為「紅碼」，反映的是精準防疫很重要。試想，即使是一般旅客或者回港市民，若然已經沒有傳染性、病毒量低，但因為核酸測試呈陽性而仍然要接受隔離的話，那確實造成不便。這既不必要，亦應該避免。

事實上，政府早前將新冠患者的出院標準改為核酸測試Ct值大於30，亦是基於他們已不具傳染風險，當然客觀效果也是騰出醫院床位給真正有需要人士。又例如登機前的檢測由核酸改為快速測試，相信已經有足夠的篩查作用，有效減低病毒在航班傳播的風險。

財政司司長陳茂波表示，衞生防護中心檢視過他的檢測結果，判定他為康復個案，不會有感染別人的風險，待遇與所有市民一視同仁。（廖雁雄攝）

疫情穩定、接種率高、外圍回落

對於香港以至內地，當前最重要的問題是防疫措施能否進一步調整，不管你說那是放寬或是精準化。從疫情數據來說，自9月26日入境措施採取「0+3」後，單日新增感染個案在10月26日錄得6062的高位，但突破6千暫時僅此一日，其後七天回落自4千多宗水平。患者留院人數雖然自10月23日起一直在1900人以上，但亦未有多於2000人，而且比起醫管局應變方案第二階段的2500人上限仍有相當距離。

疫苗接種方面，第三針接種比率已超過八成一，即使只計70歲或以上人士，亦逾七成人已經完成三針接種，對防重症有一定幫助。

外圍風險來說，世界衛生組織統計的全球新增個案按周下跌，由10月10至16日的321萬減少至10月24至30日的246萬。同一時期，本港錄得的輸入個案佔抵港人次由4.98%回落至4.04%。新加坡由變種病毒XBB引發的最近一波疫情，亦在10月中旬已經見頂回落，在沒有收緊防疫措施的情況下，衛生部部長王乙康認同疫情較預期中更早受控。早前市場傳聞新加坡疫情是中國政府研判的對象之一，不管是否屬實，新加坡的例子給予了我們樂觀的理由。

輸入個案中超過一半也在機場核酸檢測已被識別，每星期取得「黃碼」進入社區的約1千人。

快測陰性可作為放寬條件

近日香港先後舉辦國際金融領袖投資峰會以及國際七人欖球賽，本周一至周三（10月31至11月2日）的外地入境旅客亦按周增加四成，惟不但仍遠遠未及疫情前的數字，亦令人憂慮大型活動過後無以為繼。目前一星期約1千人在機場核酸檢測陰性而其後七天內轉陽，但受制於「黃碼」而首三天無法進入食肆、酒吧等場所的入境者超過5萬，「性價比」有限。為了更精準防疫，特區政府實有必要再次調整，例如以快速測試呈陰性作為條件，讓「黃碼」人士光顧餐廳。

即使在防疫措施嚴格的內地，傳媒人胡錫進近日亦質疑地方政府若封控超過十天，那將更甚於入境檢疫的十天要求，不科學也不必要。國家衛健委主任馬曉偉雖然周三重申要堅持動態清零，但也指出措施要「最小範圍、最短時間、最低成本」，道理同樣離不開防疫的精準性。