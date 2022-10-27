盛事復常酒吧受惠　長遠路線得更清晰

本港近日逐步走向「復常」，政府在星期四（10月27日）放寬社交距離措施，預告下月重開燒烤地點，以及解除包括酒吧在內各餐飲處所受表列處所的營業時間、堂食時間限制。教育局亦暫緩執行下月中學要求九成人打三針才能全日面授課堂安排，又容許打兩針小學生不戴口罩進行課外活動、七成人打兩針小學進行全日面授課堂。另外，落馬洲河套區方艙醫院的隔離及醫療設施，據稱來周將分別交給醫務衞生局及保安局管理，也令各界憧憬「逆向隔離」或「前置檢疫」有成事機會。



行政長官李家超於首份《施政報告》提到：「在條件許可下，政府會按部就班優化各項措施，包括社交距離措施。政府亦會設計針對性方案，確保香港的盛事、經濟和大型活動順利穩妥進行。」其後，當局亦很快就國際金融領袖投資峰會、國泰航空／滙豐香港國際七人欖球賽兩項大型活動，推出了放寬部分防疫措施的特殊安排。

盛事安排充當先行試驗

金融管理局總裁余偉文指出，投資峰會訪客可獲提供一些便利，包括醫學監察期間能在私人包間裏與他人共膳，或在該個期間進入某些原本需要主動查核「疫苗通行證」的處所。至於香港欖球總會早前亦宣佈獲政府准許，在三日的七欖賽事舉行期間，香港大球場觀眾看台範圍內可以進食及飲用包括酒精在內的飲料。

正如呼吸系統專科醫生梁子超所說的，這些措施風險集中於參加者，對公眾不會有特別影響，而且單一活動採取類似特殊安排，足以充當「試點」角色。倘若兩項活動舉辦之後，本港疫情並無出現重大變化，有關特殊安排相信能夠擴大去到其他同類活動，讓其他國際會議參加者享受同等便利，或者進一步開放其他運動賽事的觀眾飲食。

金管局總裁余偉文。﹙資料圖片 / 張浩維攝﹚

宜向社會明示路線進程

然而比起這些微調措施，政府目前的「復常」路線仍未能滿足社會期望。當局修訂《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》的同時，已將疫苗通行證有效期延長到明年年中，有旅行社近日更宣佈全線門市暫停營業至通關復常，甚至一再傳出清盤傳聞。

李家超在立法會答問會上稱：「我絕對是有路線，唯一的是現在不能夠告訴你下個月會做甚麼」，只能重覆述說籠統的防疫措施原則與目標。其實「復常」路線制訂以後，需要根據日後實際情況作出各種調整，本來就是正常不過，但這跟政府目下是否能向公眾說清楚這個路線，屬於兩碼子事。政府內部假使真有制訂了路線圖，但若後來局勢演變出乎意料，它依然得作出改；在這種情況下，政府不妨先向公眾說明更多。

與此相對，「復常」路線若像現在那樣籠統，或會令得國際質疑香港是否走向「復常」。治港者有需要在官方政策領域內釋出明確訊號，挽回各界對「復常」的信心。就算不是立刻恢復「0+0」或釋出通盤路線，也可以學習新加坡等個別地區以前做法，在完全「復常」前事先出來提早預告。畢竟不只企業要規劃生意，市民也得安排子女上課、假日旅遊等生活。