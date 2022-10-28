「0+3」能否變陣迎接「0+0」？

入境措施放寬至「0+3」已一個月，對吸引旅客的作用值得肯定。對比9月26日前一個月及後一個月，外地旅客入境人次翻了一倍，惟受內地訪客減少拖累，整體旅客入境人次增幅不足一成。內地與外地旅客不同，他們返回內地後要接受「7+3」隔離安排，是否來港不只看香港入境措施，因此內地旅客數字下跌不能否定「0+3」的作用。



「0+3」實施後首兩星期的效果尤其明顯，外地旅客入境數字連續按周升44%。但隨後升幅放緩，至上星期（17至23日）僅按周增加14%，今星期（24至30日）預料更會持平。入境限制放寬至「0+0」，是許多市民——尤其是旅遊及零售業界——的期望。

醫療體系能承受目前壓力

近日新增個案增加，但醫務衞生局副局長李夏茵周四（27日）提及，「死亡個案和重症的數字相對穩定，而醫院體系的服務似乎能夠承受目前的壓力，每日的入院數字亦相對穩定」。

翻查數字，近兩個月香港新增個案低位是10月3日的3286宗，至周三（26日）回升至6062宗，增幅84%；留醫人數低位是10月7日的1582人，至周三回升至1926人，增幅22%。由此可推斷多數患者屬於輕症，疫情回升沒有對公立醫院造成重大負擔。事實上，公立醫院非緊急手術已恢復九成，整體非緊急服務亦恢復逾八成。日前中大及港大醫學院亦指出，新冠口服藥可減低門診患者入院率88%，並降低住院患者死亡風險76%。

政府下月3日起解除餐飲處所、表列處所的營業和堂食時間限制，同時容許出席婚宴人士在台上脫下口罩拍照。（資料圖片／廖雁雄攝）

輸入個案佔比低 人數倍增不足懼

香港能夠應付目前疫情，已是幾可肯定，但問題是若然放寬至「0+0」，風險是否仍然可控？現時新增個案以本地為主，輸入個案佔大約7%，若然佔比不變，而放寬至「0+0」後旅客人數再次倍增的話，相當於每天再增加約380宗輸入個案。

其次，若然放寬至「0+0」，輸入個案將在首三天已進入食肆或酒吧等場所，傳播病毒的機會較「0+3」高。但「0+3」之下這些隱形患者已在社區近乎自由活動，所以關鍵問題在於准入餐廳的新增額外風險有多大。防疫之道在於用最小的代價實現最大的防控效果，能夠減低的額外風險以及對入境者造成的代價，兩者應該加以衡量。

以10月12至18日一星期為例，52402名抵港者之中1506人在機場核酸檢測呈陽性，另外1041人在抵港後七天內確診。假設當中八成人在首三天「黃碼」期間轉陽，那相當於為了減少800人的額外傳播風險而令5萬人無法光顧食肆酒吧，「性價比」看來有限。

「黃碼」可放寬 只要求陰性證明

李家超政府謹慎而為，態度值得理解。但目前未能「0+0」，也不代表只能原地踏步。在防範隱形患者的大前提下盡量便利入境旅客，當局可以將「0+3」變陣，容許入境者在「黃碼」期間，只要持有24小時內的核酸檢測或快速抗原測試陰性證明，便可以進入食肆、酒吧等表列處所。雖然防疫作用必然不及完全禁止進入餐廳，但正如政府也接受登機前以及光顧酒吧前的快測證明，說明了快速測試有一定篩查隱形患者的作用。

假設入境者在周一早上抵港，同日中午收到核酸檢測陰性結果，按照目前安排，他要在周三再接受核酸檢測，並於周四收到結果後才能光顧餐廳。但如果「0+3」變陣，只要求「黃碼」者提供陰性證明，那麼他在周一中午已經可以光顧食肆，而且只要周二及周三早上皆進行快速測試，這兩天亦可以自由活動，對遊客的吸引力大得多。

既然李家超政府認為現階段未適宜踏出「0+0」一步，不妨先變陣「0+3」以踏出一小步。只要疫情持續受控，政府便可以適時再放寬，給社會一個快樂聖誕。