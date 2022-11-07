「內地疫情防控政策將會迎來曙光？」近日為人討論，但這不是一個好問題。防疫政策不是寬鬆必然較好，但也不是嚴謹一定最好，我們不能簡單地把「放寬」等同「曙光」。防疫政策貴乎科學及精準，過鬆和過嚴同樣犯了不科學、不精準的毛病。



上星期市場傳聞內地將放寬防疫政策，令星期六（11月5日）的國務院聯防聯控機制記者會也份外受到關注。結果沒有新政策公布，第九版防控方案仍然沿用，記者會強調「動態清零」。雖然憧憬未見實現，但記者會有兩點其實值得留意。

過度防疫將嚴肅問責

第一，對於過度防疫的處理。記者會點名批評多地防疫過度，例如河南鄭州市「隨意將限制出行範圍由中高風險地區擴大到其他地區」以及「隨意『靜默』、『封城』代替管控」，深圳「隨意擴大採取隔離管控措施的風險人群範圍」。同日鄭州市政府副秘書長李慧芳致歉，市委書記安偉強調將糾偏整改，避免防疫過度。

點名批評看來有用，但其實聯防聯控機制早已經多次點名批評地方防疫過度。例如6月提及河北省保定市、邯鄲市、石家莊市及張家口市，9月又再點名批評河南省商丘市、開封市、邯鄲市、浙江省湖州市、台州市等地方。今次記者會除了點名批評，其實還強調了「整改不到位、不落實的，依法依規嚴肅問責」，似乎令效果更加明顯。

畢竟地方政府之所以「層層加碼」、寧願做多，是怕疫情惡化而被追究責任，故此若對過度防疫也「嚴肅問責」，相信較能解決問題。地方政府可能因而感覺為難，自覺動輒得咎。但防疫以至治理從來也是過猶不及，拿捏準確是為官者的職責，無從推諉。

60歲以上第三針顯著提升

記者會另一個可留意之處，是疫苗接種的進展。截至11月4日，內地12.7億人接種兩針，8.9億人三針，60歲以上兩針是2.3億人，三針是1.8億。乍看這些數字，我們未必掌握情況如何。但只要對比以往數字，可見60歲以上的三針接種率在過去三個多星期顯著提升，進展較此前兩個月快了不少。

自8月以來，聯防聯控機制總共舉行了五次記者會，公布截至8月9日、9月7日、9月28日、10月12日，60歲以上接種第三針的人數分別是1.7628億、1.7706億、1.7738億、1.7757億，也就是每個月增長不到80萬人，少則半個月不到20萬。但到了11月4日，60歲以上多達1.8073億人已接種三針，三個多星期內增加了316萬人，推算比例已提升至68.4%。

接種第三針的比率是疫情防控的關鍵。正如香港近幾個月疫情一直受控，原因在於第三針接種率由年初的不到百分之十升至9月的七成多。內地60歲以上第三針接種若然持續大幅提升，將加強社會防重症的能力，亦可給予政府更大空間調整防疫政策。這不能簡單地說從寬或是從嚴，而是要科學地審視社會條件，科學地決定恰當的政策。