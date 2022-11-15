中美關係是「熊彈」抑或「見底」？

國家主席習近平和美國總統拜登舉行會面，予人一種似陳相識（Deja vu）的感覺。一年前二人舉行線上峰會，習近平表示國際社會期待中美關係「積極向前發展」，拜登形容中國跟美國一樣是「主要的世界領袖」，為中美形勢起了緩和氣氛的作用。



這一年來的發展有目共睹。美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，令台海局勢一度緊張，甚至可謂劍拔弩張。美國參眾兩院通過《2022晶片與科學法案》，並由總統拜登簽署命令成為法案，被視為打壓中國科技發展的重要手段。參議院外交關係委員會9月通過的《2022年台灣政策法案》雖然尚未成事，但藉着台灣牌打擊中國的策略已成共和民主兩黨的共識。

打擊中國是美國兩黨共識

在這樣的背景之下，中美領導人首次面談，畢竟有其重要性。而且這次印尼峇里之會面是習近平在新冠疫情下，除了參加上合組織峰會之外的首次出訪，還是顯出了一定的重視。二人同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調，開展公共衛生、農業和糧食安全對話合作，算是挽回了因佩洛西之行而中斷的交流。

惟中美兩國尚未恢復軍事交流，這說明了關係未回復正常狀態。尤其是習近平形容台灣問題是「中美關係第一條不可逾越的紅線」，而台海軍事衝突的風險已經愈來愈大，中美一天未恢復軍事交流，關係一天都難言穩定。

11月14日，國家主席習近平在印度尼西亞峇里島同美國總統拜登舉行會晤。（新華社）

新冠疫情奪去多人性命，怎樣也不應該說「幸虧疫情」的話。但的而且確，因為有了新冠疫情這個理由，中美外交交流減少以至領導人至今未有互訪，也算是可以理解。習近平對上一次訪問美國已是2017年，也就是特朗普上任後三個月的事，拜登及其國務卿布林肯上任快將兩年，也未曾訪問中國。這次習近平和拜登會面，敲定了布林肯將訪問北京跟進兩國關係，算是少有的實際進展。

國務卿訪華是扭轉關係契機

上世紀六四事件後兩年半，時任國務卿貝克訪華，被視為中美恢復正常交流的關鍵。如今美國對中國經濟及科技發展而感受到的威脅，在包括俄羅斯及烏克蘭問題上的看法分歧，對於民主、人權和法治的理解差異，布林肯此行能否扭轉形勢，實在難言樂觀。即使拜登在會面中表示「無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國」，習近平指出「所謂『民主對抗威權』不是當今世界的特點」，對方各自是否認同，顯然是另一回事。

中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，牽動着地緣政治、經濟金融、環境氣候等各方面的發展。大國領袖以及外交家是否有足夠的智慧管控矛盾，亦將寫下歷史重要一頁。香港站在此歷史關鍵階段，置於中國和國際的交流核心，亦須具體真正的大局觀，發揮好自身作用——尤其是特首李家超出席亞太經濟合作組織APEC領導人會議。