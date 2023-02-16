洪文正｜ChatGPT是一種什麼的人工智能技術

ChatGPT是Open AI公司開發的一個chatbot，中文即是聊天機械人。聊天機械人絕對不是一樣新的東西，已經有15年至16年的歷史。例如我們平日港鐵用的流動應用程式，或是銀行的流動應用程式，都是與聊天機械人對話。目前聊天機械人與Open AI公司開發的程式ChatGPT的分別在於現時的聊天機械人是「你說你的，我說我的」。如果你問得十分準確，它回覆的答案亦會很準確。舉例說，「如何去旺角站？」，機械人會即時回答你，並顯示給你知如何轉站到旺角站。



至於ChatGPT，現在透過iPhone便可下載免費流動程式軟件POE，可以免費用到。花了一個星期不斷試用試玩Chat GPT，也在網上參考很多不同的相關文章了解使用，同時也直接地向 ChatGPT 問它是甚麼東西：What is ChatGPT?



來稿作者：洪文正



大概六、七年前，我的兩個商業項目已經涉及有AI及聊天機械人這些方面。在我而言，這些不是新鮮的事物，然而，能做到目前個水平卻是非常困難。

目前這個程度能做到什麼呢？

我的工作主要是 IT consultancy工作，很多時需要去Google或者百度搜尋資料，找尋新的知識。例如教學e-commerce，過往的做法是在Google或百度去找尋相關資料，自己再分析哪些是真的，哪些是對的，哪些是適合客戶的，跟著我的經驗及專業知識綜合成一個答案。現在用ChatGPT，你只要準確問它問題，它就會做我之前做的工作，幫我去找答案。

此外，另一個工作是可以做撮要。例如你本身不會有太多時間去看一篇五至六萬字文章。這情況你就可以要求它以撮要方法幫你：summarize in one thousand words，並提供該文章讓它撮要，ChatGPT自然會完成給你。

ChatGPT受訓練會找最好的答案給你。那麼，什麼是最好的答案呢？我舉個簡單例子。我想用氣炸鍋做雞翼，我會寫「如何用氣炸鍋煮雞翼？」，ChatGPT立刻會彈出來告訴你知如何按每一個步驟去煮到雞翼。那麼資料從哪裏來呢？是透過人工智能以及大數據的大量資料中取出它認為最好的答案。它也會問你這答案是否最好，然後你就給予評分。雖然它的內容未必完全正確，但當越來越多人用的時候，答案就會越準確。所以ChatGPT希望多些人應用它。

此外，ChatGPT跟同我們平常用的Google search有什麼分別？例如我們平時駕車用地圖 Apps或者Google Map這些應用流動程式，我們都十分依賴地圖 Apps，完全按它指出的路線方向和距離走，但你不會去思考它是為什麼會給這答案給你，你也未必知道答案是否正確。ChatGPT也是一樣，你問它問題，他會給你答案，你唯有相信他。同樣地，我們以往也是不斷用Wikipedia、Google、百度，加上自己的智慧做事。現在不需要了，只需使用人工智能幫你完成便是。

ChatGPT用了很短時間用户便超過一百萬，其他相類似的平台將會面世但仍末出現，它是第一個。與其他平台相比，例如Facebook或者Netflix均花了很長時間才達到這個用戶數目。從投資人的角度而言，這將來可能改變世界。不久將來會有幾家全球大型IT公司，包括國內公司推出類似的平台，改變我們尋找資料或者使用資料、寫新聞稿、邀請函的方法。

如果要從ChatGPT取得好的答案，首先必須很清楚說明你需要什麼，要很清楚你的角色、是什麼人、何時要做什麼、如何表達，ChatGPT便會很清楚告訴你。在人工智慧中，這就是Web 3.0的部分，可以用語意網。

不論中英文或其他語言的說話中，有很多不同複雜的語法，但ChatGPT解決到這些複雜的問題。我之前提及的例子均可以用繁體中文或簡體中文找到答案。當然用中文去尋找資料，回來的答案也是中文。目前的培訓搜索到的資料是限於2020年或以前，即是2021年及以後的數據和資料是不會有的，因為需要時間培訓。即是說，你若問ChatGPT目前股票市場哪隻股票好或不好，它是不會有答案，因為缺乏這兩三年的趨勢資料。

反而如果要求它尋求歷史資料、寫一封信、或者做一些撮要工作，它完全勝任。例如今天要做一份關於創新科技的演講稿，主要受眾是學生，要求的講稿數字，ChatGPT便會立即給你。當然它第一次給你的答案未必完全正確，跟著你可以在要求它「tell me more」，告訴我多些資料，或者要求鑽研關於某一個題目內更多的資料。

現時拍攝影片已經有人用ChatGPT寫拍戲用的腳本。翻譯也是它其中一個強項。以往用Google或者其他翻譯軟件所翻譯的結果不一定理想，但用ChatGPT出來的結果是語法完全正確，只要告訴它我要翻譯的語言就可以。現時ChatGPT只可以做文字上的工作，我們如需要畫像，聲音等應用於拍攝時，很多人將它加入其他AI軟件使用。你可以叫它畫幅畫或者製造一段影片或者將這些資料合成一起，甚至我見過有一些應用軟件可以做到模仿其他人的角色。

正如使用GPS及電子地圖，你不可以完全依賴它，因為它錯的時候你就走不出來了。但是我們現在要學識的是如何與它們溝通。要知道怎樣去清楚形容，能讓ChatGPT給你一個適合你的答案，因為這是一個新技能寫文章。目前很多人，尤其是二十歲以下的年青人，他們寫字也有困難。將來變成知識是不需要去認識，只要你問得正確，它便會給你所有答案！

作者洪文正是香港新興科技教育協會會長。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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