01論壇．洪文正｜給下任特首創科的建議

創新是創科局的一大重點，創科局的管核範疇不應只限於與科技有關行業，而是要推廣科技如何能夠覆蓋至不同行業，以及推動醫療，教育，創意產業等。



來稿作者：洪文正



下屆特首選舉的參選人，希望在政綱內承諾及制訂相關的政策，配合及融合祖國的發展，推動香港創新科技發展，務求令創新科技在香港不會落後於祖國或其他地區。要有創新思維去加快立法，才有機會給香港跟上科技時代的巨輪。人工智能，汽車共享，無人機規管，電動個人移動工具，虛擬貨幣，互聯網金融，自動駕駛汽車，政府公開數據等等推陳出新的創科議題都等待立法。

政府要推動創新科技應先由政府內部推行。現時很多政府部門內部或跨部門都沒有應用創新科技，官員的創新科技思維不足，希望將來會有多些方面的培育。

相關部門應撥歸創科局

由於歷史原因，創科局的組織架構比較粗糙，只是把兩個原有的部門——創新科技處及政府資訊科技總監辦公室合併，後來把效率促進組加入其中，絕對不足夠發展創新科技。首先，現有政府架構下與創新或科技有關的部門（例如通訊辦，創新辦，創意辦，大學科硏及大學科研商品化，天文台，科學館等等）都應納入創科局。創科局亦應參考其他局引入不同的專家委員會，尤其是大學學者及業界有機會發表不同意見。

科學園管理公司所管轄的園區範圍比數碼港管理公司的規模不成正比，可考慮創立第三個（洪水橋）及第四個（河套區）創科園區管理公司。創科園區互相有比較，及可互相競爭。亦建議考慮將生產力局重新定位，現時不少的職能與其他政府部門有所重疊，更有些業務與民爭利。

香港必須加強跨學科、跨機構的合作，才能實現發展成為國際研發之都的願景。要營造有效的合作研究環境，需要構建一個高效且具策略性的資助體系及建立可持續的人才儲備。應考慮建立一個全面的研發督導部門，從而更有效地協調及優化不同政府部門的研發資金運用。該部門需要制定發展願景、提供高層次策略，並釐定科技創新的重點領域，為研發資助分配提供指引，協調所有提供研發資助的部門，並統一申請的行政程序，促進本地及國際研發參與者之間的合作，加強並共享所有資助部門的專家網絡，以改善同行評審機制的運作。建議改善個人及院校的關鍵績效指標（KPI），以營造合作研究的良好氣氛。

作者洪文正是香港新興科技教育協會會長。



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