將軍澳近百名居民在星期日（3月26日）遊行，由調景嶺體育館外前往將軍澳南梯台，反對當局的將軍澳132區填海計劃。不過填海問題沒有得到充份關注，社會焦點反而落在警方對遊行設下的嚴苛要求。



對於這場新冠疫情以來的首次遊行，警方發出的不反對通知書附帶了多項要求，包括嚴格限制不能多於100人參與，遊行人士要掛號碼牌以茲識別，並拉起遊行封鎖線區分人群等。不難推斷，警方應該考慮了反修例風波期間的混亂場面，加強防範秩序失控。但矯枉容易過正，從客觀效果看來，掛號碼牌以及拉封鎖線的觀感很不理想，當局應該另覓較好做法。

集會示威是市民的權利，受《基本法》第27條保障，這一點毫無疑問。近兩、三年因為安全風險或者疫情問題，警方多數不同意集會遊行。如今隨着疫情結束，社會秩序又回復穩定，可以預見遊行申請獲批不反對通知書，將會更常見。

即使現時的政治氣氛與三年前大為不同，但社會問題以及政策爭議還是可能引起強烈反對。早前政府公布簡約公屋的選址，亦曾引起啟德居民不滿，九龍城區議員兼九龍中立法會議員楊永杰一度發起遊行。只是遊行申請後來撤回，才讓今次的將軍澳遊行成為疫後首發。

將軍澳規劃解說不足

根據政府規劃，將軍澳工業邨以南的第137區將會興建5萬個單位，供13.5萬人居住，目標首批2030年入伙。而在將軍澳灣另一端的第132區，也就是將軍澳華人永遠墳場的位置，當局打算近岸填海25公頃土地，容納第137區原有的公眾填料轉運設施和混凝土配料廠，以及另外四項公共設施，包括電力設施、建築廢料處理設施、廢物轉運站和海上垃圾收集站。

六個設施多為厭惡項目，在避鄰效應之下，調景嶺以及將軍澳居民站出來抗議，也是意料中事。在周日遊行後，發展局回應指「尊重市民表達意見的權利」，又強調已「主動透過不同渠道，聽取和收集當區居民意見」，並「確保六個設施的設計、外觀和營運都不會具厭惡性或為社區帶來滋擾」。

惟居民更多關注的是選址以及能否分階段的問題。西貢區區議員張美雄日前來稿《香港01》，指出「不應只由一區承擔所有的具厭惡性設施，尤其是已負多年社會責任的將軍澳」，另一名區議員張展鵬亦在《香港01》撰文建議，電力設施可以考慮放在東龍島及鐵篸洲。政府若認為六個設施較適合一同座落於第132區的填海土地，顯然需要拿出更多的理據說服居民。

「遊行之都」不是無因

香港以往有「遊行之都」之稱，當中雖然有民粹政客作祟，但無風始終難以起浪，背後還是因為規劃政策做得不足，才令社會累積怨氣。啟德住戶不滿修改土地用途以容納簡約公屋，將軍澳居民不解厭惡設施為何要集中在該區。近日內地旅客恢復來港後，土瓜灣街坊也面對着遊客逼爆食肆、旅遊巴佔據街道的問題，上水也重現水貨客，對社區民生造成困擾。

未有遊行，不代表怨氣不存在。出現遊行，不是掛號碼牌、拉封鎖線就最適合。對集會遊行的過度規管或許很穩妥，安全系數最高，但完全無助社會化解怨氣。近兩年政府借助了《香港國安法》的震懾作用，換來了相對穩定的社會環境，但《國安法》只能夠打擊危害國家安全的活動，完全無法避免一般的示威抗議出現。由啟德、將軍澳、土瓜灣、上水的地區問題，到經濟就業、產業結構的大問題，甚至是交椅洲趕緊填海還是優先收回新界土地的大規劃，李家超政府都必須直視問題，回答社會。這也正是中央寄語香港「破除利益固化藩籬」及「破解社會經濟深層次矛盾」的意思所在。