社論｜簡約公屋向誰交差

沒有人能夠否認，簡約公屋的意願良好。政府官員動之以情，黃偉綸說不能對居住慘況無動於衷，何永賢希望社會能夠有同理心，看到劏房戶的需要。只要想到貧苦基層瑟縮在斗室之內，孩子連溫習的地方也沒有，誰能夠不揪心，不動情？



房屋問題困擾了香港人二十年。樓價一天比一天昂貴，香港人同時住得愈來愈細。起初人們說是蝸居，後來舊樓的劏房林立，住戶數近年已經衝破十萬。梁振英形容房屋問題是重中之重，林鄭月娥搞了一場土地大辯論，但兩位特首都是無功而還。五年卸任既是因為佔領運動和修例風波之過，跟解決不了房屋問題肯定也撇不清關係。

夏寶龍給出了「告別劏房」的要求。李家超政府上任的第一天，習近平表示香港人要「房子住得更寬敞一些」。香港官員的基本職責，要中央政府三申五令，耳提面命，不會是港人治港、高度自治的初衷。解決房屋問題跟廿三條立法一樣，都是香港政府拖欠多年的功課。二百多億公帑，興建三萬個單位，就是李家超交出的功課。

房屋增加和輪候加快之外

李家超似乎很懂得對題作答。他說有了簡約公屋，未來五年的公營房屋建屋量將會大幅增加五成，輪候公屋時間即時「封頂」在六年，並且在四年內降至四年半。只要成事，這將會扭轉自曾蔭權年代以來三屆政府、長達十幾年的輪候公屋時間攀升趨勢。

不過，新的輪候時間將簡約公屋也計算在內，而政策又規定租戶最多只能住五年，這樣即使輪候公屋時間減短，但能夠「上樓」的市民也始終無法安定下來。功課雖然是交了，但更像是匆忙填個答案，務求先應付過去。有一種聰明的學生懂得交齊功課，一本正經地作答，但其實只是照着評分準則來裝模作樣，未曾消化課堂的教學內容。

公營房屋是增加了，綜合輪候時間是縮減了，但基層市民會否搬進去？不少人為了就近上班而住在深水埗和油尖旺區，上水、元朗和屯門的簡約公屋不會是好選擇。即使父母不怕跨區工作，也很可能要子女因此轉校兩次，對他們的成長和學習影響不小。這還未算上借用啟德地皮的決定引起了不少居民的反對。哪些地方應該作商業發展，哪些地方作房屋供應，社區配套怎樣規劃，需要的是周全說法，不是趕交功課的心態足以應付過去。

公共行政跟課堂教學面對着同一個困難。我們能夠為政策制定不同的績效指標，要求達到指定的量化效果，但卻無法保證政策的原意能夠得到實現。如果簡約公屋只是為了作為公屋的新一個種類，在統計數字上增加公營房屋的供應量，減少綜合輪候時間，相信這個績效指標是可以達到的，李家超不難自詡兌現了承諾。但如果我們安居不只是離開劏房，還包括在一個寬敞的地方安心長住下去，樂業不只是有一份工作，還包括了不用每天花錢費時遠程來回，那麼李家超政府四年後即使能夠達到績效指標，也顯然是不足夠的。

績效指標底下的根本問題

今屆政府重視績效指標，這是值得肯定的。大多數的企業也設定了績效指標，以評估員工的工作表現和貢獻。只不過績效指標有它的局限，員工也可能會交功課了事。事實上，這種現象是普遍的，不只在政府官員。當績效指標是支持「止暴制亂」，我們就看到建制派一個接一個地表態。當績效指標是響應二十大精神，立法會議員、港區人大和政協便積極地反覆引述。怎樣才能化解社會矛盾、修補撕裂，如何的發展才是經濟公平、社會正義，這些更根本、更核心的問題都被埋沒在績效指標的底下無人關心，乏人問津。

功課必然來自外在，是來自給功課者的要求。學生應付老師，官員面對特首，特首自己也要交出功課，回應中央政府的期望。建制派面向社會，但有時候功課也可能來自西環，要在大政治上表達立場，對政府的施政給予支持。學生通常都是被告訴要做什麼，交功課的心態自然是被動的。但有求知欲的學生是主動的，他們在老師給予的功課之外更會自主學習，翻書本，找資料，下課後纏着師長，為的是弄個清楚明白。政府官員要交出功課，政策要達到績效指標，但社會問題是否得到解決，市民的生活有沒有切實改善，更應該是他們着緊、奮力也要做到的事。「把人民對美好生活的嚮往作為奮鬥目標」，就是這個意思。

建制派對政府向來都是小罵大幫忙，小罵是對社會、對選民交功課，好像盡了監察政府的本份。雖然簡約公屋受到質疑，但他們還是會通過撥款，讓工程上馬。三萬個單位若然最後幫不了貧苦基層，劏房戶還是數以十萬計，責任好像都已經不在他們。但政府官員也可以說，他們已經花了二百多億趕建簡約公屋，房屋問題仍然未能解決，非不為而不能也。交功課是完成了責任還是開脫了責任，答案不難看得出來。

治港者要對長遠發展負責

為官和從政者的責任是沉重的。他們要虛心聆聽民眾的聲音，但不能只看一時的風向而駛舵。在疫情仍然嚴重的時候，官員要抵得住放寬的訴求。派錢可以換來短暫的掌聲，但不一定對社會有長遠利益。拜登煞有介事，用導彈擊落中國飛艇，是對美國輿論和共和黨交差，對美國人卻不會帶來絲毫的益處。搞不好跟中國的關係，更加只會令美國發展添上挑戰，對國際社會也是添上麻煩。但他就是抵不住一時的輿論壓力。

在選舉政治的邏輯當中，政客就是要對選民交差，不然就得告老歸田。香港過去的民主派嚷着一堆政治口號，以反對政府來向他們的選民交代。今天我們的議會政治雖然大為不同，但還是有人抱着交功課的心態。顯然問題不只在民主選舉中獨有。修改了特首和立法會的選舉制度，不等如完善了香港的政治生態和倫理。政府的官僚文化若不改變過來，良政善治只會無從說起。

簡約公屋只是一個案例。北部都會區是香港發展的未來，李家超政府承諾了收回和平整若干公頃土地，今年內成立專責部門，這些績效指標縱然具體，但會否又只是交了一份功課，到頭來無助經濟及社會的可持續發展？參與建設大灣區、融入國家發展大局的重要性毋庸置疑，但成立多少小組、籌備多少活動，是否能夠促成經濟融合、產業分工、社會轉型？交功課不難，但所謂「心無百姓莫為官」，治港者的責任豈止於此。