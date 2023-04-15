夏寶龍考察香港｜張耳要聽，睜眼要看

夏寶龍出任港澳辦主任三年有多，要不是疫情，應該早就來了香港考察。他本人以至中共中央對香港的重視，本來就毋庸置疑。只要聽過國家主席習近平去年的七一講話，就會知道香港的居住問題、安老問題、發展問題都在領導人的視域。夏寶龍星期五一早上茶樓，走訪康健中心和長者中心，關注所在不言而喻。



中央從來都不只是透過中聯辦了解香港。說這樣的話，顯然是一葉障目。不然，習近平、張德江來香港是為了什麼？王光亞在香港考察，難道是遊山玩水？港澳辦主任在北京、在深圳一直都有接見香港各界人士，只是「各界」是否真的「各界」卻值得商榷。如果聆聽的對象只是建制派、商界、港區人大和政協，肯定不可能準確掌握香港社會狀況。如果以為小商販、劏房戶的聲音能夠單靠政客來代表，那是對社會學和政治學無知。林鄭政府在2019年修例時以為建制派支持、商界不反對就萬事大吉，便是犯下了既幼稚、又致命的錯誤。

+ 2

感受市民苦況 香港官員責無旁貸

李家超政府上任大半年了，市民卻無法看到他們汲取了多少教訓。遠在北京的港澳辦主任也飛了二千公里來香港考察，特首和司局長們除了熱烈歡迎，更應該感到汗顏。「聆聽誰」的問題重要，「誰聆聽」的問題同樣重要。說過「一張凳，一本簿，一支筆」落區聆聽的梁振英雷聲大、雨點小，林鄭月娥更加是不用多說了，上台時捐了幾萬元給民主黨，好像就解決了香港的撕裂。李家超在這樣的時勢下接任特首，大概不會以為多說幾句「Hello Hong Kong」，市民的生活就會得到改善，移居到海外的香港人就會打算回流吧？

官員吹噓港鐵票價機制，有沒有聆聽每日通勤的小市民的聲音？堅持沿用土地共享計劃，有沒有了解市民住劏房、捱貴租，渴望住大一些讓兒女多一張枱做功課的辛酸？這屆政府很重視政治傳訊，積極說好香港故事，卻忘了我們除了有一張嘴巴，還有一雙耳朵，說話前應該先張耳聆聽，更有一對眼睛，去感受市民身處的苦澀境況。如果特首願意開一天的士，局長逼兩日巴士，或者找個早上去茶餐廳坐一會，在劏房或已經算是幸運的公屋住幾天，很難相信他們仍然會安於目前的施政，而不進行大刀闊斧的改革。

夏寶龍來香港考察之前不久，中央宣布組建中共中央港澳辦公室。這是中央對香港的高度重視，但銅幣的另一面，不也正是特區政府的治理不足，已經到了令人憂慮、中央要自己動手的地步？如果香港已有廿三條，中央便不用代為制定《國安法》。只要看得到這個道理，就會明白中央愈要強調「全面管治權」，背後就是特區政府沒有帶領香港人做好「港人治港、高度自治」。現在口邊經常講有了「愛國者治港」的建制精英，好像是將香港身處境況的責任推卸給前人，自己是新丁，你們敢向夏主任下軍令狀，拍著胸脯說自己有能力用好「高度自治權」嗎？特首和建制精英每一次歡迎中央領導人來港，參與給領導人做匯報，其實都是一次反省的提醒。