在香港電台一個節目，一位聽眾婆婆致電玩問答遊戲，卻可能因為將「歌詞組合」聽錯為「蔬菜」，不斷重覆回答「生菜、白菜、芥菜、西洋菜……」。不少人覺得婆婆可愛，也有人認為主持專業，過程中能夠忍住不笑。



不掌握問題，重覆自己所知的答案，其實是許多人的「集體回憶」。學生因為不懂得考試所問，唯有將自己有溫習的、懂得背的都寫下去，不管對不對題，這種情況並不常見。作為老師的，應該欣賞學生有「體育精神」，盡力答卷，抑或怪他們沒有溫書，答非所問？只怕難以說準。

玩遊戲可以如此，求學也難避免。做政治領袖的，又會不會也是這樣？不論任何問題、什麼議題，「由亂入治、由治及興」、「融入國家發展大局」這些口號我們也不難聽見。但到底怎樣才能「由治及興」，目前政策有什麼缺失，卻好像不多人討論。這是為什麼呢？

「查找工作中的差距不足」

港澳辦周一（4月10日）召開了有關貫徹習近平新時代中國特色社會主義的會議，主任夏寶龍提到要「大興調查研究」、「深入檢視問題」、「發揚嚴實作風」。三天後（周四，4月13日），他便乘飛機來到香港展開了考察。

夏寶龍不如以往京官般入住酒店，而是下榻外交部駐港特派員公會。他第一天會見了行政會議非官守議員和特區政府高層官員，第二天去了九龍灣飲早茶，到訪深水埗康齡社區服務中心、工聯會、終審法院、律政中心，又在中聯辦舉行座談會。夏寶龍周六（15日）會出席「全民國家安全教育日」的開幕典禮，周日（16日）會在立法會與議員見面。若然問到劏房問題、旅遊業如何振興、社會福利是否不足、市民收入能否增加……我們的特首、官員、議員、政黨代表、人大政協，又會怎樣回答呢？

十年前王光亞已曾經表示，特首述職除了講政績，也要查找不足。近日中共中央辦公廳發布的《關於在全黨大興調查研究的工作方案》，也指出調研是要「了解群眾的煩心事操心事揪心事，發現和查找工作中的差距不足」。毫無疑問，夏寶龍來港考察六日，當然不是要聽「生菜、白菜、芥菜、西洋菜」。