每一次中央領導人訪港，香港主要政府官員和建制精英就會有一陣熱鬧。無論是談及劏房、民生、青年，或者安全、政制、立法，他們都答應得爽快，完全支持，興奮地表示聽明白了，而且將積極推動變化，好像意識不到對方是在提示香港沒有做好「港人治港」以及對曾經的失誤需要承擔責任，市民感受不到他們有一絲羞恥、慚愧的表現，檢討的態度更是看不見。基本法23條立法沒有完成，住房問題毫無寸進，經濟結構改變無望，市民生活困苦看不到盡頭，請問這些都是誰的錯？中國人有句古語，「知恥近乎勇」，也就是一旦感到羞恥、慚愧，做事的勇氣自然提升。不「知恥」，當然就無法「勇」，事情也就無法做好。



香港政府官員、建制精英、港澳辦與中聯辦官員，都屬於負責香港治理的團隊，回歸之後，特別是澄清了全面管治權的白皮書發佈之後，他們對香港的困局不應該負有責任嗎？前段時間香港特首李家超委任顧問團隊，有頭有面的都是「七老八十」，而且是過去幾十年的同一面孔，是香港有權勢的群體出不了新面孔，還是這些老人沒有好好培育下一代，或是不願意自己的子姪承擔為特首提供意見的光榮任務？連《香港01》都已經取代曾經長年主導香港輿論的老牌媒體，為什麼在治理領域還是依然故我？

「蒼蠅不叮無縫的蛋」，外部勢力當然要防範，但卻不應該對自己的問題視而不見。國家崛起是中國人的驕傲，一些老牌國家看不慣，以為它們長年構築的既得利益藩籬可以橫加阻攔，作為國家重要一員，香港絕對應該配合國家強勢反擊，這是責無旁貸。然而，這不等同治港的官員與精英可以躲在國家與外部勢力鬥爭硝煙的背後，不願意坦承「雞蛋的縫」是自己造成的，自己不純粹是受害者。《香港國安法》就是反擊通過危害香港來威脅國家安全的手段，但香港還需要通過深刻的治理改革，修補自己身上的「縫」，外部勢力才可能無處下手。這與中共總書記習近平近期提出中共要自我革命是異曲同工的。

沒有公平正義 跑馬、跳舞、炒股只假象

夏寶龍主任在國家安全教育日的演講中再次提到久違了的馬照跑、舞照跳、股照炒。他更在兩個地方輕鬆提到「公平」，一處是提出「捍衛公平正義」，另一處是強調香港是全球「最公平的經濟體」。但我們必須質疑，如果香港要「捍衛公平正義」，必須先有了「公平正義」才能「捍衛」，香港有麼？如果中央政府認為香港是全球「最公平的經濟體」，為什麼還要「告別劏房」，還要「破除既得利益藩籬」、「破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」。沒有「告別劏房」、「破除既得利益藩籬」、「破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」，跑馬、跳舞、炒股只會是某些人享有的生活，是香港繁榮穩定的假像，如果部分人的快樂是通過忽視社會中另一部分人的痛苦，它不可能持續。

在進入小康社會之後，中國共產黨提出「共同富裕」，我們必須質問：是否資本主義的、「一國兩制」的香港，就不需要跟內地同樣追求「共同富裕」？這是為了證明社會主義比資本主義優越嗎？估計中共沒有這層意思，中國的「共同富裕」不會只是指內地而讓港澳台在這個意義上不是中國的一部分。

習近平總書記在過去一年多次就香港問題發言，他所講的「破除既得利益藩籬」、「破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」，《香港01》聽得很清楚，而且完全認同，這些話反映他對香港真正的關懷，是香港維護國家安全的最強力保障。夏主任的「告別劏房」講話同樣深入人心，但估計沒有多少官員和精英希望再次聽到這種尷尬的提醒，因為在他們心目中，這些都是不可能完成的任務。至少在這次考察的頭兩天，夏主任還沒有公開講出任何讓愛國愛港的治理精英們感到掃興的話。

作為一份倡議型媒體，《香港01》一直強烈呼喚治理改革和公平正義的輿論陣地，我們希望夏寶龍主任能借此次訪港，更深入和全面、毫不客氣、直接地講清楚中央在這方面的態度，讓香港官員和建制精英更有方向感，更知道自己的任務是什麼，不會左顧右盼、左右逢源，對應該解決的問題視而不見、得個講字，更要避免下一次中央領導訪港時，香港依然在治理上「五十年不變」。