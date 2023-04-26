特首李家超周二（4月25日）出席行政會議前，主動提及地方行政檢討已經進入尾聲，並且透露區議會雖然會保留一定的選舉成分，但產生辦法將有多種方式，讓愛國愛港人士「透過多種渠道」參與區議會。



本屆區議會的任期將於年底屆滿，換屆選舉一般會在11月舉行。繼港澳辦主任夏寶龍早前在香港提及區議會不能被反中亂港者操弄，前特首、全國政協副主席梁振英近日亦表示區議會沒有必要透過選舉產生，並指本港不少諮詢組織並非由選舉產生。

區議會不能反中亂港，這一點毋庸置疑。李家超也表示「地區治理必須牢牢地掌握在『愛國者』手上」。但這回答不了區議會是否由選舉產生的問題。本屆立法會落實了「愛國者治港」原則，當中亦包括地區直選的議席。選舉不是「愛國者治港」的反義詞，沒有把關機制的選舉才是。

區議會不是「愈少直選愈好」

選舉也不是民粹的同義詞。內地的各級人大由選舉產生，但沒有民粹問題。民粹不民粹，是制度設計的問題，也與政治文化有關。選舉本身是中性，可以選譁眾，也可以選賢能。區議會選舉產生過激進派，但也選出了許多建制派、愛國愛港人士。全國人大常委李慧琼、局長麥美娟、副局長何啟明的從政之路都是由區議會選舉開始。

說區議員是「從政」，也不完全正確。區議會的性質是非政權性區域諮詢組織，功能是協助政府加強地區治理。區議員通常都要收集和反映居民意見，單就這一點，選舉的確有助區議員更加貼近居民需要以及取得認同。當然，區議會是否需要指定界別、個別群體的聲音，或者引入間選機制，也值得研究，但我們要基於區議會職能的科學考慮，不是抱有「愈少直選愈穩妥」的思維。

保安局局長鄧炳強表示，公眾活動組織者要盡能力令活動安全和有序，確保不受干預、不受騎劫。（資料囻片 / 廖雁雄攝）

遊行不是「愈多限制愈好」

出現「愈少直選愈好」的思維，是基於錯誤地以為選舉就是政治亂象、民粹的單一成因，繼而用「斬腳指」的方法避免問題再現，減少直選議席。同樣道理，如果錯誤地將遊行視為社會混亂、衝突的單一成因，在「斬腳指」的邏輯之下，就會得出遊行「愈多限制愈好」的結論。

但遊行同選舉一樣，都是中性的。遊行可以違法、暴力，但也可以合法、和平。事實上，香港絕大部份的遊行也是合法、和平地進行。即使是過去曾經被騎劫的反修例示威，激進份子也只是當中的少數，很多參加者並沒有採取違法、暴力手段。當局的責任是幫助這些合法、和平的市民行使集會、遊行、示威的自由，而不是要他們因為承擔不便。個別人士如果打算騎劫遊行，集會如果有安全風險，執法就是警方的責任。

換個角度看，假若有愛國愛港者希望參加地區直選，累積服務市民和選舉經驗，「愈少直選愈好」的做法豈不剝削了他的機會？假若有人希望透過遊行表達愛國愛港的主張，「愈多限制愈好」的做法豈不令他們承擔不必要的責任？面對反中亂港人士參選的可能，當局要做的是取消資格；面對遊行演變成暴力的風險，警方要做的是部署執法。區議會不是「愈少直選愈好」，遊行也不是「愈多限制愈好」。「斬腳指」不會行穩致遠，反而步履蹣跚。