颱風泰利星期一（17日）早上在本港以南300公里掠過。八號風球由凌晨0時40分發出，至下午4時20分除下，一共生效了15小時40分鐘。對於不少市民來說，最重要的是可以在家工作，甚至多一天休息。



天文台星期日（16日）晚預告將會改掛八號風球，不少市民關心的是會否在早上或者中午前已經除下，因而又要逼車上班。

回看數據，原來過去的確有一段時間，八號或以上風球較多在早上便除下。

圖一：2007年採用新標準後，至今共33次發出八號或以上風球。當中以2018年山竹的懸掛時間最長，獅子山（2021年）、圓規（2021年）和暹芭（2022年）亦超過了20小時。

圖一可見，由黑格比（2008年）到妮妲（2016年）13次八號或以上風球，10次都是在中午前已經改發三號風球，只得三次（納沙、尤特、妮妲）是在中午後仍然懸掛。而當中尤特和妮坦亦為下午2時前除下，即打工仔都要趕回公司上班。但觀乎近幾年，橫跨日間辦公時間的風球並不算少。由海馬（2016年）至泰利（2023年）16個風球中，中午前已經生效、下午2時仍未除下的亦有9次。

以生效長度計算，山竹之前最耐的是颱風鸚鵡（2008年），八號和九號風球加起來懸掛了19小時。山竹的28小時10分鐘是近十幾年的最長記錄，但近年亦有獅子山（2021年）、圓規（2021年）和暹芭（2022年）連續三次超過了20小時。今次泰利的八號風球生效了15小時40分鐘，與去年的尼格並列第九。

圖二：2018年山竹之後，香港未再出現十號風球。最近一次的九號風球，則為2020年的颱風海高斯。

從風暴的級數和與本港的距離來看，要懸掛八號或以上風球的，多數為颱風級別，最近在香港200公里範圍內。泰利在其中可以說是中規中格。比它更遠的，數一數也有八個。

值得留意的是，在2018年山竹之後，原來已經未再有強颱風或超強颱風襲港。今年3月，天文台曾經估計今年可能有四至七個熱帶氣旋進入本港500公里範圍，及不能排除會否有山竹般的超強颱風重臨。可幸在山竹後，政府多個部門已加強應對。今次八號風球，政務司司長陳國基亦到了保安局啟動的緊急事故監察及支援中心視察。

颱風泰利令香港今年首掛八號風球，政務司司長陳國基前往保安局的緊急事故監察及支援中心了解。（陳國基facebook）

比起颱風，更值得留意的其實是酷熱天氣。天文台今年已增加「極端酷熱」級別，又估計全年平均溫度偏高，達到最高氣溫紀錄首十位的機會為高。

颱風期間的應變、僱傭工作安排，可以說是愈來愈完善。白領即使沒有「風假」，至少也可以留在安全的地方遙距工作，金融市場未來更會風雨不改、照常運作。但在酷熱天氣、甚至是35度以上的極端氣候，許多藍領其實仍得在戶外工作，莫說放假休息。勞工處5月雖已推出的工作暑熱警告，惟至今仍被批評為未臻完善，執行不便。

隨着氣候持續暖化，香港一方面會愈來愈熱，另一方面極端天氣亦可能引發暴雨。如何令到不同階層、不同工種都受充份保障，無疑是政府責任。