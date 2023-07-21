由馬斯克到基辛格，六個美國政商界領袖在過去兩個月先後訪問北京，且皆獲至少副國級領導人接見。



5月馬斯克，秦剛（國務委員兼外長）接見。

6月蓋茨，習近平（國家主席）接見；布林肯，習近平、王毅（政治局委員、外事辦主任）、秦剛接見。

7月耶倫，李強（總理）、何立峰（政治局委員、副總理）接見；克里，李強、韓正（國家副主席）、王毅接見；基辛格，習近平、王毅、李尚福（國務委員兼防長）接見。

中央政治局委員、外辦主任王毅7月19日在北京會見美國前國務卿基辛格。（中國外交部）

下位訪京的美國官員會是誰？

顯而易見，雖說中美關係緊張，但北京對美國企業（特斯拉）、慈善機構（蓋茨）、官方外交（布林肯）、非官方外交（基辛格）、經濟交流（耶倫）、氣候合作（克里）都是歡迎的。若將李尚福接見基辛格都計算在內，也就是軍事對話都不是沒有，中美交流的層面相當廣泛。若然之後再來一個貿易代表戴琪，或者情報總監海恩斯，都可以說是情理之中。

更多人關注的當然是防長奧斯丁。但仍然被美國制裁的李尚福不會見奧斯丁，他即使來華，中美也無法舉行對等的國防對話。所以目前看來，此行不太可能成事。

即使沒有奧斯丁，但基辛格以一介公民身份訪華，卻獲得防長李尚福接見，這就說明中美之間有靈活、務實的對話空間。白宮形容情況令人遺憾，其實豈會不知道正是基辛格用非官方的私人身份，才有機會與防長見面？這嚴格來說不是「卻」的轉折關係，而是「所以」的因果關係。基辛格回美之後若有什麼消息能與拜登政府分享，或許亦在北京和華盛頓的預期之內。

中央政治局委員、外事辦主任王毅7月18日在北京人民大會堂與美國總統氣候特使克里會晤。(Reuters)

中美交流的不同形式、不同層面

除了基辛格之外，以美國總統氣候問題特使身份訪京的克里也是前國務卿，現在亦有資格參與白宮的國家安全會議。也就是說，近一個月來美國多達三任國務卿來華，而唯一與各人都有舉行會談的中方領導人就是王毅。雖說王毅可能是代外長秦剛接見克里，但他本身與對方曾經同期擔任中美外長，可以說是互相熟悉的老對手，由他來會面也是合適不過。

中美近年關係緊張，有時甚至殺氣騰騰，但要接觸交流還是不乏渠道——正式的、非正式的，不同層面、不同名目的。中美作為兩個大國，合作是基於現實需要的必然選擇。香港若然要在這個複雜的形勢、曖昧的關係中發揮任何角色，自然不可能一板一眼。只是過去香港曾經的靈活、變通，現在已經不知所剩多少。「一國兩制」給予我們的獨特性，或許要聰明人才能夠用好。