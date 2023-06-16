習近平今年在北京會見的第一位美國朋友

國家主席習近平周五（6月16日）在北京會見蓋茨，並表示「你是我今年在北京會見的第一位美國朋友」。



自內地年初對外開放，蘋果庫克、特斯拉馬斯克等美國企業家已經訪華，但都沒有獲習近平接見。庫克3月出席中國發展高層論壇，與商務部部長王文濤會晤。馬斯克5月30日在北京，則由國務委員兼外長秦剛接見。至於英資怡和的主席班哲明凱瑟克，6月1日訪華時則國家副主席、前政治局常委韓正接見。

有指馬斯克訪京獲高規格接待，但事實上，例如他2017年至2019年訪問北京，分別由汪洋、王岐山和李克強接見，都是政治局常委（或前常委）級別人物，較今次的外交秦剛更高。另一方面，蓋茨2018年訪京，與時任外長王毅會面，2019年則與習近平夫人彭麗媛討論扶貧和醫療衛生。今次蓋茨能成為習近平會見的第一位美國朋友，或多或少反映北京用意。

國家主席習近平2023年6月16日在北京會見蓋茨，提及「中美關係的基礎在民間」，「希望兩個人民友好下去」。（新華社）

以「去風險化」為名的「脫鈎」不可行

從三場接待外資的官方公布可見，秦剛、韓正和習近平同樣強調了中國式現代化推進民族復興。對於馬斯克和蓋茨，秦剛和習近平都談到了中美關係。前者提到要相互尊重、和平共處、合作共贏，後者則說「中美關係的基礎在民間」，「希望兩個人民友好下去」。

另外，對於馬斯克和凱瑟克，秦剛和韓正都提到了中國市場對外開放，歡迎外資和跨國企業。蓋茨的身份由於是蓋茨基金會主席，內容就不涉及市場和營商，而是應對氣候變化、抗擊疫情。

當中一句「中方願同世界各國開展廣泛科技創新合作」，尤其值得留意。蓋茨作為微軟創辦人，他搞基金會，當然是用科技創新來解決社會問題。但目前正值美國對中國的科技打壓，限制輸出高端技術，美國如果希望一方面阻止中國科技發展，另一方面又想在氣候、環境等問題上合作，自然顯得不切實際。

就正如韓正對凱瑟克也提到，中國致力維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。美國即使不說「脫鈎」，但「去風險化」政策同樣會破壞產業鏈和供應鏈的穩定性，對於跨國企業沒有好處。

自從秦剛5月8日會見美國駐華大使伯恩斯之後，王毅與沙利文、王文濤與雷蒙多的會晤先後促成，國務卿布林肯更訪華在即。中美政府高層恢復正式交流，但北京與外資企業家的會晤公布已經預告了問題關鍵。布林肯會否與習近平見面，官方公布將會有什麼內容，未來幾天就是焦點。