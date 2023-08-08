梁海明｜香港如何在夏日炎炎下吸引「熱」錢？

全球平均氣溫近期接連刷新最高紀錄，在極端高溫襲擊下，全球各國多個行業和領域如糧食生產、工業制造、能源保障和交通運輸等的經濟活動均受到重大影響。《科學》（Science）期刊近期發佈的一項研究結果更指出，今年的厄爾尼諾現象可能在未來五年給全球經濟造成3萬億美元的損失！而且這一衝擊更可能對香港影響尤為明顯。



然而，有危自有機，若然被稱為「凍感之都」的香港，可以抓住持續高溫所產生的「夏日經濟」，以及炎炎夏日下所催熱的創新型消費場景、消費模式，香港或可吸引更多「熱」錢湧入，以助穩經濟。



來稿作者：梁海明



世界氣象組織近期已宣佈，熱帶太平洋七年來首次形成厄爾尼諾條件，這將導致全球氣溫飆升、破壞性天氣和氣候模式的出現。預計今後全球大部分地區氣溫將進一步升高，更可能在五年內出現破紀錄高溫。

厄爾尼諾衝擊糧食、物價

天氣持續高溫、炎熱，對香港的經濟發展或許尤為不利。美國史丹福大學的一項新研究顯示，自20世紀60年代以來，全球變暖加劇了國家間的經濟不平等，在溫度高於平均水平的年度，寒冷地區國家的經濟增速加快，炎熱地區國家的經濟增速放緩。根據上述研究結果，位於亞熱帶地區的香港，預料未來數年，經濟也將持續遭受高溫天氣的衝擊。

極端高溫還有可能令以米飯為主食的港人營養流失。《Science Advances》期刊發表的一項研究指出，全球暖化將令米飯喪失部分蛋白質和維生素含量，其中蛋白質含量平均下降10. 3%，鐵下降8%，而鋅下降5. 1%。報告更指出，這項變化對以米飯為主食的東南亞國家衝擊尤其嚴重。

同時，港人還要面對通脹上漲所帶來的壓力。根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，從歴史上看，在厄爾尼諾模式開始後的一年內，全球非燃料大宗商品價格累計上漲約5.3%。

雖然在高溫天氣下，香港將面臨上述眾多不利條件。然而，作為商場冷氣凍到要著長袖衫的「凍感之都」香港，或許應該關注在極端高溫下「熱錢」所帶來的以下機遇。

可發展夜消費、室內運動、新營地

其一，夜間娛樂產生消費新場景。因白天氣溫較高，遊客和市民更願意進行夜間活動和夜間消費。根據內地的一項研究顯示，在夏天，市民的夜間消費中的佔比已超60%，白天的消費則不到40%。而且，20至30歲消費者貢獻的消費額更佔約50%。這對香港而言，商場延長營業時間，增加更多特色夜市、酒吧等夜間消費場所，將可吸引更多遊客前來香港消費。

其二，夜間運動愈趨受歡迎。研究顯示，炎炎夏日，不僅溜冰成為夜間運動的好去處，其它廣受市民歡迎的夜間運動，還包括室內有冷氣開放的桌球、羽毛球和籃球等體育項目。對香港特區政府而言，或許應考慮夜晚延長開放康文署室內體育館的時間，以打造夏日新消費模式。

其三，露營旅遊也成為夏日新消費模式。高溫天氣下，遊客出行呈現出「近距離、短時長、高頻次」的「微度假」新消費模式，露營旅遊不僅是「微度假」的典型代表，且還呈現出龐大商機。僅在中國內地，2022年露營市場規模已高達528億元人民幣。有研究更顯示，中國內地2030年將會有2.1億人參與到泛露營活動中，每年市場規模將超過2000億元人民幣。對香港特區政府而言，或許應考慮在現有的露營營地下，挖掘更多的新露營地點，以吸引更多周邊城市的遊客前來香港露營。

當下，持續火熱的「夏日經濟」，已經成為激發消費增長的新「凍」能！香港要推動經濟發展，在全球暖化下，更應積極抓住消費新場景、新模式，以更具吸引力的方式給消費者帶來更舒適的夏日新體驗，才能讓「夏日經濟」持續熱下去，吸引源源不斷的「熱」錢湧入香港。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長，絲路智谷聚焦於粤港澳大灣區、一帶一路、宏觀經濟等領域研究。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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