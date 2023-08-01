只能羨慕「Swiftonomics」和「Barbenheimer」？

英語世界最近流行兩個字詞，「Swiftonomics」和「Barbenheimer」。



Taylor Swift的巡迴演唱會自從今年3月在首站亞利桑那州展開以來，在美國所到之處均帶動酒店、餐飲等生意暢旺。就連費城聯儲局近日亦指出，儘管旅遊業復甦放緩，但由於Taylor Swift的演唱會帶來觀眾，5月是費城自疫情爆發以來酒店收入最強勁的一個月。下周完成加州六場演唱會之後，Taylor Swift就會開始巡迴海外，包括明年2月的日本東京和3月的新加坡——在亞洲僅有的兩站，而不包括香港。

至於《Barbie》和《Oppenheimer》兩部電影，同樣於7月21日在美國上映，票房迅即報捷。美國銀行的信用卡錄得的娛樂消費，在截至7月22日的一周按年急增13%。聯儲局主席鮑維爾7月26日也被問到，Taylor Swift演唱會及兩套電影上畫對經濟的影響，並指出美國的經濟有韌性及消費信心增強。

香港經濟按季收縮 3.5%預測難成事？

回看香港，本周一（7月31日）公布第二季經濟數據之前一天，財政司司長陳茂波已經進行期望管理，在網誌表示數字「按年增長幅度可能較第一季稍為放緩」。結果遠遜社會預期，按年增長只得1.5%，比第一季更是收縮了1.3%。政府歸咎於「外部的商品需求仍然疲弱」，以及「金融狀況收緊」，司長則表示「整體經濟仍處於改善的軌道上」。

在本地生產總值的組成部分之中，商品進出口明顯表現較差。翻查6月份的商品貿易額，與去年同期相比，新加坡（-31%）及馬來西亞（-22%）是主要貿易伙伴中跌幅最大的兩個國家。但如果以疫情前的2019年同期相比，美國（-17%）和日本（-12%）的貿易跌幅才是最多，與台灣（+70%）和越南（+46%）的增長則最大。

美國向來都是內地之外，香港的最大貿易伙伴，但自2020年起貿易額已被台灣超越。職級D6的香港駐美總經貿專員自前年起亦一直懸空。至於日本，如果霞關真的在今個月排放福島核污水，香港政府無可避免將會擴大限制食品進口，與日本的貿易額自然下跌。香港若能在短期內加入RCEP，政府必須利用此平台，擴大與日本、韓國及東盟的商貿往來。

各界憧憬與內地及海外通關，可以帶動本港經濟復甦，政府早前更預測今年度經濟增長可達3.5%至5.5%。不過以首季2.9%、次季1.5%的經濟增長幅度來看，官員的如意算盤未必打得響。

其中一個關鍵，當然在於旅遊逆差。6月份訪港旅客275萬人次，亦即是疫情前同期的53%；但6月份離港居民603萬人次，亦即是疫情前的73%。可幸7月份內地旅客入境人次按月大升三成多，達到接近300萬人次，對於7月份的旅遊及零售相關生意相信有所幫助。

不過，即使經濟在數字上增長也好，更重要是令廣大市民受惠。事實上，九龍區的舖租已經回升至貴過疫情之前。司長表示「希望和業界一起探討更多新穎構思，一同為進一步帶旺市道、振興經濟努力」，更應該的不只是「一起探討」，而是政府拿出有效的產業政策，幫助營商的同時增加市民收入。好不容易捱過了三年疫情，這一年的經濟不能不好。