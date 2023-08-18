政治上，最近不少人都在談論軟對抗，保安局局長亦不例外。但什麼是軟對抗，是違法抑或不違法，各人莫衷一是。



有人說，煽動仇恨政府是軟對抗。那麼，把啟德郵輪碼頭弄得一團糟，旅遊和交通配套不完善，遊客、運輸業界以至啟德居民怨聲載道，難道這是軟對抗？

中央政府修改香港的選舉制度，原意帶來良政善治。但不少立法會議員缺席法案表決，反過來理直氣壯，令市民訝異或者不信任，難道這又算軟對抗？

又或者，如果反對政府就是軟對抗，政商界個別人士日以繼夜、夜以繼日地要求政府撤辣招，私下和公開表達對政府管控樓市措施的不滿，是不是軟對抗？

西九文化區主席公開表示融資方案未獲文體旅局回應，令人覺得政府做事慢兩拍；發展商低價推售新盤，令人憂慮香港經濟要下行；哥爾夫球會入稟司法覆核，挑戰政府收回粉嶺球場用地發展的決定……莫非通通都是軟對抗？

當然不是，也沒有人會這樣認為。香港向來就是喧鬧紛擾，美其名就是聲音多元。官員、議員表現得好或不好，社會支持或者反對政府，各有各說可謂常態。只要在「一國兩制」、基本法和國安法之內，沒有人需要被打擊。別人也可以反駁、批評、施壓，那也是別人的自由。用中共的話說，那是人民內部矛盾而不是敵我矛盾。

做好施政才能團結社會

當年鄧小平曾說，共產黨是罵不倒的。現在罵香港政府或者執法部門幾句，當然也是罵不倒的。中央當年制定「一國兩制」，保留了香港多元聲音的一面。鄧小平認為只要不搞「兩個中國」、擁護香港是國家一部分的，罵共產黨、宣傳「三民主義」在香港都是允許的。分裂國家、顛覆政權當然不允許，而這正正也是中央頒布國安法的意思。

只要不逾越這條政治和法律紅線，餘下的問題就是政府如何面對各種聲音，包括這篇文章在內，官員能否在各種立場求同存異，凝聚共識。政治異議、社會紛爭可能是文體旅局的不足，是民政及青年事務局的工作，是商經局的責任，也可能是教育局的事務，但大部分都不是保安局的問題。不論如何定義軟對抗，若想香港更團結、更積極，就不能只靠保安局。