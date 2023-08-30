駱駝漆——典型的香港故事

「駱駝漆」，對於年輕一代有如「觀塘小店」、「工廈尋寶」的代名詞，但在老一輩的心目中卻是「油乜都一流」的油漆品牌，又稱「國民漆廠」。



國民製煉早於1932年成立，1933年在北角設廠。那個年代的北角還有石印局、商務書局、曾福琴行等廠房，新開通的英皇道亦進一步動帶了區內工業經濟。

國民製煉原本在北角英皇道設廠，廠房後來成為吉祥大廈，亦即是K11 ATELIER King's Road的前身。（nlppgroup.com）

隨着內地人口及資金在二戰後南下，香港1950年代工業發展蓬勃，港英政府遂於觀塘進行大規模填海工程。觀塘道以北作住宅之用，以南土地作工業用途。當時堪稱六大漆廠之首的國民製煉，可以說是最早期進駐觀塘工業區的廠商。七層高的全新廠房以品牌通稱的「駱駝漆」命名，其時報章形容駱駝漆大廈「規模宏大，不特雄視官塘，在東南亞各地罕與其匹者」。

葛量洪政府在觀塘大規模填海，觀塘道以西南劃為工業用地，吸引了包括駱駝漆在內的企業設廠。圖為1960年的觀塘工業區，駱駝漆中心當時已經屹立開源道。（政府新聞處／mmis.hkpl.gov.hk）

駱駝漆隨後大展拳腳，先後進軍馬來西亞和新加坡，1980年代又再興建駱駝漆大廈一至三期。與此同時，隨着中國內地改革開放，駱駝漆開始發展大陸市場。加上本港工業生產北移，駱駝漆亦於1992年在東莞設廠，五年後更將香港所有生產線遷移至內地廠房。屹立觀塘三十多年的駱駝漆廠房算是完成歷史任務，也見證了香港工業的興衰。

駱駝漆在創辦人甄秉鈞的帶領下進駐觀塘，樓高七層的大廈由周埈年爵士剪綵。（政府新聞處／mmis.hkpl.gov.hk）

踏入2000年代，國民漆廠的甄氏向地政總署申請將駱駝漆中心改作商業用途，物業因此升值，並在2014年以10.8億將全棟售予「舖王」鄧成波家族。及至2018年，駱駝漆的業務被葉氏化工全面併購。至此，駱駝漆對於不少人而言，就只是充滿小店的工廈。

隨着香港去工業化，觀塘在2001年已被改劃為商貿用地，容許工業大廈申請改作辦公室用途或改建。及至2010年，政府推出活化工廈措施，鼓勵業主申請改裝或重建。但即使有兩輪活化工廈措施，又有起動九龍東政策，但駱駝漆大廈一至三期的現況正好說明了，觀塘大量工廈仍然沒有正式改建或重建。一方面保留了原本的工業大廈性質，另一方面卻吸引了大量小店進駐，以可負擔的租金為這個舊區帶來了新氣象。

駱駝漆大廈分為一至三期，由於租金相對便宜，吸引了不少食肆及小店進駐。（盧翊銘攝）

正如申訴專員公署去年的主動調查報告指出，工廈的違規食肆既可能潛在安全風險，亦有地價不公平的問題。地政總署和食環署分別作為物業和食肆的執管部門，依法辦事無可厚非，「不知道有問題」絕非理由。然而工廈業權分散，難有動機申請改建。觀塘區的小店和食肆需要相對便宜的舖位，區內以至外區市民需要「貼地」的消費地方，亦是重要的客觀事實。

目前工廈單位若要經營食肆，須向地政總署申請「工廠食堂豁免書」及向食環署申請工廠食堂牌照，但不合資格申請普通食肆或小食食肆牌照，工廠食堂之總面積亦不得超過工廈總面積的十份之一。工廈用途、地契條款、工廠食堂牌照等是否停留了在上世紀的過時做法，涉及土地規劃、政策制度的高層次問題，不能夠簡化成「違契就是違契」的執法問題。

2017年5月，Hidden Agenda邀請的外國樂隊成員因沒有工作簽證被拘捕，在觀塘鴻圖工業大廈的地下工場亦被安排「釘契」。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

由六年前的Hidden Agenda爭議，到今次的駱駝漆光榮米線，當年的地政總署署長如今已貴為發展局局長，起動九龍東專員成為了躍動港島南總監。惟政府對於九龍東有何規劃，政策措施是否切合觀塘區的生態需要，社會未能見到多少。駱駝漆除了見證了上世紀的工業發展，現今似乎仍然反映着另一種典型的香港故事。