駱駝漆大廈｜近半食肆無營業　食客慨嘆無嘢食　盼政府勿趕盡殺絕

位於觀塘駱駝漆大廈3期的「光榮米線」被指涉違返工廈地契經營食肆，近日宣布結業。事件軒然大波，食環署昨日高調巡邏，並提出9宗檢控。記者今（29）再到同橦大廈觀察，發現大廈近半食肆未有開門，更有店舖見到有傳媒到訪後拉閘。有來大廈用膳的市民看到食肆關門大感失望，認為政府毋須趕盡殺絕，可給予寬限期，「依家經濟先啱啱好返啲就咁。」



立法會議員江玉歡在中午時分亦有到大廈觀察，她透露不少商戶的負責人都被近日政府高調行為嚇怕，即使表明來意是了解民情仍拒絕與其交談，又或是要隔着大門才願受訪，「（見到我哋）好似見到鬼咁。」



有店舖貼出告示指，因不可逆因素，今日只可外賣自取。（歐嘉樂攝）

位於觀塘駱駝漆大廈3期的「光榮米線」，遭地政總署指涉違返工廈地契經營食肆，近日宣布結業。由於同幢大廈亦有其他食肆，事件軒然大波，食環署昨日高調巡邏，並提出9宗檢控。

記者今（29）再到同幢大廈觀察，發現有更多食肆的大廈1樓及4樓大部分未有開門，更有店舖見到有傳媒到訪後隨即拉閘。有已拉閘店舖的店員探頭出來叫號，指外賣已經可以拿取。有市民買外賣後遇上店舖拉閘，大感無奈，並向記者吐苦水，指不知何時才可拿外賣。她最終在店舖食客拉起閘離開時，成功進入店舖拿走外賣。

有店舖貼出告示指，因不可逆因素，今日只可外賣自取。有不願具名的餐廳員工表示，由於近日政府部門高調執法所以「避吓風頭」，暫時未知何時恢復營業。

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至於仍在營業的食肆，記者現場所見，有不少都收起了堂食所用的桌椅。相關餐廳負責人均表示，現在不方便接受訪問。

雖然駱駝漆大廈3期門外仍有大量人排隊，但仍然不少食肆都未有營業，故有不少食客都失望而回，大嘆「無嘢食」。鄧小姐及邱小姐兩人今日特意來大廈用膳，惟看到自己想吃的餐廳關門，直言大感失望，認為政府毋須趕盡殺絕。她們認為，並非說要政府容許食肆違法經營，但疫情才剛剛結束，希望政府可給予寬限期，讓食肆繼續營業，「依家經濟先啱啱好返啲就咁。」她們亦指，雖然大廈的食肆大多沒有飲食牌照，但是對其食物安全質素都有信心，不希望大廈所有的食肆都要結業。

另外，亦有市民表示聽到食環署執法後，今日來想看看現時環境，直言擔心會出現大廈所有的食肆都要結業。不過，周小姐則相信，政府今次執法都是「擺個姿態」，認為不會要求所有工廈的食肆要結業。她續指，駱駝漆大廈3期已有十多年有大量食肆進駐，加上價值便宜而且選擇多，不希望政府趕走大廈內所有食肆。

周小姐則相信，政府今次執法都是「擺個姿態」，認為不會要求所有工廈的食肆要結業。（歐嘉樂攝）

立法會議員江玉歡在中午時分亦有到大廈觀察，她透露不少商戶的負責人都被近日政府高調行為嚇怕，即使表明來意是了解民情仍拒絕與其交談，又或是要隔着大門才願受訪，「（見到議員、記者）好似見到鬼咁。」她直言，作為香港人，見到今日情況「個心有啲唔舒服」，與商戶交談間亦得悉不少人因政府執法而「無晒心機」，「做生意要做到好似賊咁，個個即刻拉閘，係咪真係要咁呢？」

她續指，不少店舖亦不清楚要拿什麼牌照才屬合法經營，認為政府需先向小商戶交代清楚。她認為，現時已造成了寒蟬效應，「全部人都閂晒，我真係想問，依家做唔到依個用途，工業係咪真係做到，係咪聽日就可以即刻轉場呢？」