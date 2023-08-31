行會召集人兼立法會議員葉劉淑儀在報章批評政府「斥資逾82億來興建啟德郵輪碼頭，卻經歷十年浩劫」，「碼頭商舖依然十室九空，經濟輻射效益近零」。她批評文化體育及旅遊局局長楊潤雄「企圖諉過碼頭營運商」，由旅遊事務助理專員、旅遊事務副專員、旅遊事務專員到局長，她都質問「究竟有甚麼貢獻」。



葉劉翻查數據，疏理文件，的確批評得鏗鏘有力。不過除了文體旅局，以及以往負責旅遊事務的商務及經濟發展局，郵輪碼頭這個「十年浩劫」其實亦跟發展局離不開關係。

須知道郵輪碼頭是啟德發展區計劃的主要項目，整個計劃不單把前機場用地發展成一個集居住、工作、消閒、運動和旅遊的樞紐，同時亦用以推動毗鄰的九龍灣及觀塘工業區更新，是「起動九龍東」策略重要部分，目標是成為第二個核心商業區。

而眾所周知，現在不只是郵輪碼頭「現實很骨感」，而是整個啟德發展區都未如理想。研究逾十年的環保輕軌束之高閣，商業用地乏人問津，隔離設施荒廢未撤，原定今年落成的啟德體育園延期至明年。有議員近日建議特首李家超吸引國際巨星來港舉行演唱會，難道不知道即使是亞洲國際博覽會也只能夠容納不足二萬觀眾？美國天后的巡迴演唱有東京站和新加坡站卻不來香港，不會是沒有原因。

至於九龍東舊區更新的工作，近日駱駝漆大廈引起的爭議更可見其不足。發展局局長甯漢豪一句「違契就是違契」說得凜然，但為什麼工廈業主沒有依法改契或者申請豁免，為什麼小店東主冒險借用工廈單位？大量的工廈食肆存在，說明了現有的規劃及活化工作有待改進。

早年的工商局局長唐英年和曾俊華先後升任財政司司長，後來發展局似乎更受重視，林鄭月娥、陳茂波、黃偉綸三任局長分別升至特首、財政司司長和副司長。目前李家超的問責團隊之中，陳茂波、黃偉綸及甯漢豪皆具備發展局經驗，對於發展新區、更新舊區理應至為幹練，更不用說他們三人正好橫跨了郵輪碼頭落成、起動九龍東的時期。

葉劉說啟德碼頭是「十年浩劫」，那麼說了十年的土地問題又是否另一場「浩劫」？