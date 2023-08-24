來稿｜興建「九東雲巴」活化啟德郵輪碼頭

疫後政府為吸引旅客重臨香江，不遺餘力多管齊下，「你好，香港」等優惠措施成功向全球推銷香港品牌的商機和旅遊，促使旅遊業強勁復蘇，更帶動首季本地生產總值增長。正以為有助開展說好香港故事的工作，但竟然出現啟德碼頭「無車搭」的尷尬情況，導致香港旅遊形象大打折扣。



來稿作者：駱俊偉



政府雖從速改善交通情況，然而未來經海陸空來港的旅客相信有增無減，反映政府仍有需要檢討現時啟德區的交通運輸系統，以應付大量旅客，甚至區內居民的出行需求。此外，可透過加強啟德碼頭附近的配套，改建部分方艙醫院的土地用途，優化旅客體驗。

盡快引入 「九東雲巴」 完善啟德碼頭交通接駁

參考外國的國際性郵輪碼頭，以日本東京為例，碼頭附近設有JR鐵路站，方便旅客出入熱門觀光點。筆者建議在啟德區引入「雲巴」服務，其性價比高，爬坡能力強等優勢非常適合本港的交通系統，符合未來「以鐵路為骨幹」的交通發展目標。此前立法會「A4聯盟」興建「九東雲巴」倡議中，其走線來往啟德至油塘，全程20分鐘，其中將包括「郵輪碼頭」站，既有助解決郵輪旅客的交通需求，讓其在短時間內前往各個旅遊熱點，亦可為啟德區居民提供額外的交通選擇，完善區內中小運量交通運輸方式的空白，也配合未來啟德區城市規劃，為體育園的落成打下紮實的交通基礎，暢通啟德一帶的微循環。

活化碼頭 構建新旅遊熱點

郵輪碼頭相連的商場目前荒蕪似「死城」，營業的店鋪寥寥無幾，見不到香港購物天堂的影子。事實上郵輪碼頭商業區佔地5600平方米，投資過十億，過去政府曾明確表示碼頭是以功能為本建造的基建設施，主要接待郵輪及處理大量旅客，而非定位購物商場。

筆者認為香港各關口，大至機場，小至港澳碼頭，皆有基本配套，例如免稅店、便利店、食肆、找換店、銀行等，方便旅客。雖然疫情促使旅遊業停滯，連帶生意額大減而結業，惟陰霾已散去，政府與其放任該商業區繼續凋零，倒不如加以活化，善用其接駁碼頭的優勢，以把握旅客商機。建議作為大業主的政府必須在啟德碼頭功能定位上加入商業元素，引入更多元化的商舖，如透過提供更多優質的租金政策，吸引不同的連鎖集團，小商戶進駐商場，以打造優質的旅客商品圈，迎合不同旅客的口味，增加其在港的消費意欲，亦可加快實現啟德CBD2的發展願景。

另外鄰近啟德碼頭的方艙醫院疫後功成身退，為達到地盡其用的原則，建議政府可撥出部分土地建構「文創小區」，透過市集等形式讓大眾接觸本土多元手創產品，藉此宣揚香港本土及中華傳統文化。亦建議可改建類似中環海濱活動空間，以作表演及展覽場地，打造全新的香港旅遊熱點，以期為啟德區注入活水，提升旅客的幸福感。

打造香港優質旅遊品牌，並非一朝一夕可完成的任務。候車時間長，配套不足的問題對香港人而言可能見慣不怪，惟卻導致旅客體驗不似預期。假若問題不被妥善處理，積少成多，恐怕「你好，香港」的優惠措施也無補於事。「天下大事，必作於細」，因此港府在積極重振香港旅遊業時，也須做好細節，完善配套，方能說好香港故事！

作者駱俊偉是立法會「A4聯盟」研究部研究員。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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