55歲和53歲的何氏兄弟，63歲的水喉工劉先生，61歲的水喉工郭先生……過去幾天，雙屍命案接着工業意外，四個寶貴生命的背後是病母、喪偶、喪父的悲痛。社會關心的卻是四粒魚蛋，官員眼裏盡是杭州亞運。



特首身在杭州，社交媒體上分享的當然是「定勝糕」，還有他走進港隊健兒的地方打招呼。政務司司長呢？呼籲收看TVB節目《共創明「Teen」活出藍天》，分享在官邸接待小學生提早共慶中秋。勞工及福利局的facebook同樣轉載了這個以「童行有你」為主題的活動。

看着、看着，還真的以為香港歌舞昇平，不知道這幾天多少家庭卻在悲痛之中。

——悲痛，也是悲憤。

秀茂坪邨秀慧樓一對中年兄弟有智力問題，疑因母親5月入院而失去照顧，最終被揭發餓死在家中。（梁偉權攝）

不知非不罪 為何竟不知？

何氏兄弟智力有問題，曾經在九龍東醫院聯網精神科專科門診覆診多年，雖說列為穩定個案，可以由母親照顧，但醫管局不會沒有這一家三口的資料。年邁母親今年5月入住九龍醫院後，醫管局和社會福利署便應主動跟進兩名兄弟的情況。

勞工及福利局局長一而再、再而三強調何家未曾尋求社署或相關社福機構協助，不知用意何在。過往何母選擇獨力照顧兩名中年兒子，但社署有沒有責任主動了解情況，衡量有否支援需要？退一步說，即使以往不用介入，但今年5月起已經不可同日而語。社署如果不知道這個家庭的需要，反映的正是機制缺失。不知者，並非不罪。

水喉工劉先生和郭先生在柯士甸道西地下管道被困，怎可能工程經理不知道，工程人員不知道，承判商不知道，僱主不知道？對於在密閉空間工作的人員，東主或承建商須確保有人駐於外面以保持聯絡。即使不是密閉空間，亦須制定安全管理制度，檢視勞工可能遇到的危險以及應對計劃等。這些都在《工廠及工業經營規例》寫得清楚。

兩名工人9月23日在西九文化區地盤下方維修圓方商場冷氣系統，卻被困至翌日才被發現，送院後證實不治。（馬耀文攝）

悲劇、意外是偶然或必然？

一年多前，小蠔灣污水處理廠和赤鱲角地盤接連發生沙井內的致命工業意外，當時勞工處表示立即派員到現場調查，及發出「暫時停工通知書」。這次柯士甸道西地下管道致命意外後，勞工處又是表示已即時派員到場調查，會向承建商發出「暫時停工通知書」，「若調查發現有違例事項，定會依法處理」。

「地盤零意外」說了十年有多，現在卻仍然會發生工人被困地底無人知的荒唐事，除了勞工處按本子辦事之外，勞福局難道沒有檢討需要？立法會議員張欣宇形容「法定安全措施在此次事故中似乎全無蹤影」，田北辰明言「究竟係政府監管問題，定係承建商陽奉陰違？一日唔搞清楚只會更多工友出事」。

如果只強調中年兄弟不是社署跟進個案，工人喪命只是承建商錯失，那麼何氏兄弟、劉先生、郭先生的遭遇只怕不是偶然。