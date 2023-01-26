給照顧者的最好祝福是整全支援

民政事務總署在農曆新年假期間統籌了新春家訪活動，一眾高官紛紛出訪各區基層家庭送禮賀好，他們的拜訪對象包括不少所謂「雙老家庭」，而這些「雙老家庭」往往又有不少家庭照顧者。當局表示有關活動目標之一是「與住戶閒話家常，了解他們的日常生活」、「為他們送上溫暖和祝福」。為政者當然需要走入社會了解民生，但靠閒話家常送上祝福絕不足以展現「民之所欲，常在我心」的胸懷，更應看到許多家庭面對的真正困難，切切實實地制訂政策，對症下藥。



根據政府的新聞稿，政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞和勞工及褔利局局長孫玉菡在年三十探訪北角健康村的獨居長者和「雙老家庭」，財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸、教育局局長蔡若蓮等則在年初一探訪了屯門友愛邨的「雙老家庭」，還有律政司副司長張國鈞、民政及青年事務局局長麥美娟也在年初二探訪了黃大仙樂富邨的「雙老家庭」。

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由此可見，拜訪「雙老家庭」官員基本上涵蓋了一切相關的司、局長，他們今次紛紛「落區」，並向基層市民家庭送上賀年福袋，說要「同賀新禧」、「共慶新春」，不知道他們能夠是否從中意識到，對眾多家庭照顧者來說，更好的禮物其實應為一套整全的支援照顧者政策？

未見整全支援政策

去年年中理工大學團隊提交「香港長者及殘疾人士照顧者的需要及支援顧問研究」報告，已經建議「制定一個以照顧者為中心的整體政策框架」，然而港府至今未見拿出多少具體成績，支援措施依舊顯得相當鬆散。當局只答應延續那些設有多項限額或條件的暫託服務與經濟援助，未肯承擔更多社會責任去改善照顧者的生活和遭遇。

過去一年相繼發生多宗牽涉家庭照顧者的倫常慘案，農曆新年假前亦有機構發表調查結果指出，疫情期間多數年長的家庭照顧者平均每周需要花費40小時以上照顧患者，其中退休或失業者平均費時更達60小時，本身有就業者亦要平均花費27小時，他們的勞動時間基本都等同於負擔一份半全職工作，可見照顧家人對他們帶來了龐大壓力。

前線家庭仍難受惠

在欠缺整全和零碎散亂的政策之下，使得前線照顧者很多時候變得無法受惠於既有措施。立法會議員鄧家彪、狄志遠、林素蔚日前到訪一個「雙老家庭」，就發現當中的老年家庭照顧者接連碰到以下遭遇：患者與暫託中心人員相處不合而搬回、預約政府上門送飯服務不見下文、因已領取綜援無法再申請護老者津貼，結果導致一切現存支援對其皆無幫助。

社會上的類似個案根本不在少數，數年疫情更是讓眾多照顧者苦況雪上加霜，然而當局近來仍只是在設立熱線、增加宣傳，可謂完全是將問題焦點給錯置了。不呼喊求助者不等同沒需要幫助，照顧者們本身已經忙得不可開交，甚至缺乏去尋找額外協助的餘閒，故此當局應該積極主動伸出援手作出支援，而不是只提供什麼查詢資訊的渠道。

行政會議成員林正財早前接受《香港01》「救救照顧者」系列訪問，提到香港似乎還得再等待一個「觸發點（tipping point）」才能推動重大政策改變，但若真的等到下次事件發生時，卻已代表又有受害者出現了。我們希望新的一年，能夠看到官員展現新的理念和拿出新的照顧者政策，而非再次因為支援不足導致出現更多的照顧者悲劇。