從「開心香港」到「香港夜繽紛」

今年4月，政府公布「開心香港」活動，財政司司長陳茂波表示「希望大家齊心合力，在香港多消費，一來大家更開心，二來亦幫助鞏固經濟復蘇的力度」。



結果，市民的消費不是花在深圳，就是在日本。本港零售業銷售額連跌三個月，食肆收益還未重返2019年的水平。



於是現在，政府又再推出「香港夜繽紛」，陳茂波表示希望「大家一起出來消遣及放鬆心情，這都令到我們晚市的氣氛旺一些」。



「開心香港」舉辦了大型美食市集，「全港戲院日」提供優惠票價，全港多區舉辦以本地漁農美食為主題的嘉年華，旅發局在灣仔海濱長廊一帶辦夏日海陸嘉年華，海洋公園、迪士尼樂園、西九文化區等響應舉辦不同活動。

「香港夜繽紛」包括了商場活動及延長營業時間，優惠價乘搭開蓬巴士夜遊特別路線，旅發局介紹本地餐廳及酒吧，在觀塘、西環、灣仔三個海濱場地舉行周末晚上活動，科學館、藝術館、太空館及大館等推出晚間活動，復辦美酒佳餚巡禮、國慶煙花匯演等。

內容不盡相同，但性質類近。市民即使不懂經濟學也會疑惑：如果「開心香港」奏效，為什麼還要「香港夜繽紛」？如果「開心香港」不奏效，為什麼「香港夜繽紛」可以成功？

財政司司長陳茂波9月14日出席「香港夜繽紛」啓動禮，坊間卻將焦點放了在醒獅的顏色上。（廖雁雄攝）

「香港夜不Fun」的原因是什麼？

司長提到，「香港夜繽紛」的構思背景是市民的生活習慣因為三年疫情而改變，晚上比較少外出，商舖、食肆或商場都提早了關門，「市民的選擇好像減少了」。我們不知道這個推論在多大程度上成立，這需要消費習慣調查、經濟學研究分析。但如果香港人真的習慣了夜晚不外出消費，商戶提早關門就應該是自然結果，延長營業、增加晚上活動能否倒過來改變成因，這裏有一定疑問。

再者，如果成因涉及了其他經濟因素，需要的解決方案亦會不同。例如這半年來的股市、樓市持續低迷，有人認為在財富效應的影響下，市民自然傾向減少開支。又例如利率持續上升，銀行的定期存款具吸引力，最新的7月份港元定存總額已達到3.97萬億，是歷來最大規模，這可能亦會影響了市民的消費意欲。

在消費能力方面，兩人（從事經濟活動）家庭住戶的每月入息中位數最新為31100元，三人家庭為37600元，分別比起2019年同期只是增加了3.7%和5.9%，扣除通脹後等如沒有什麼增長。

但另一方面，不少北上深圳或外遊日本的香港人似乎頗願意在當地消費，這是否意味他們認為外地的商品和服務更多價廉物美？當中除了匯率因素之外，我們的商品、飲食價格又是否過高？許多小店選擇冒險在駱駝漆之類的工業大廈開食肆，不是沒有原因。私人零售業租金指數已經升至一年半高位，其中九龍和新界區的每平方米租金更加達到2019年的水平。除了延長營業、增加晚上活動之外，相信還有更多因素影響着本港零售、餐飲業的吸引力。

這次「香港夜繽紛」在陳茂波領導下，財政司副司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、發展局局長甯漢豪和房屋局局長何永賢各有參與。但金融和經濟因素關乎財經事務及庫務局的工作，市民的就業收入是勞工及福利局和商務及經濟發展局的範疇，營商環境、牌照制度等不只是商務及經濟發展局的工作，跟發展局、環境及生態局等又有一定關係。李家超政府若不全面規劃，針對短期及結構成因下藥，只怕在「香港夜繽紛」之後，又要再搞多三、四、五個活動。