會動奶酪的總理　李克強留下改革身影

卸任國務院總理才七個月，李克強以六十八歲之齡猝逝，無疑來得很早，叫人意料不到。新華社周五（10月27日）早上亦只能簡短報道，官方訃告待傍晚才發出。



李克強對民生的重視已經毋庸多言，一句「六億人月入一千」充分體現了他的「貼地」。身在北京中南海，卻非常認識和關心二、三線城市以至農村人民的生活。而李克強不只「貼地」，更有改革的手段，能夠把關懷化為行動。

李克強2013年接任總理，同年中共十八屆三中全會通過《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》，確定了加快完善現代市場體系、宏觀調控體系、開放型經濟體系，加快轉變經濟發展方式的路線。李克強作為國務院總理、中央深改委副主任，可以說就是深化改革的執行人。

李克強在第一個五年任期內，每年在兩會的記者會上都強調要有「壯士斷腕」的決心，折射出其推動改革的困難。誠如他自己曾說，面對深層次矛盾，「複雜性和難度前所未有」；「改革會觸動利益、會動『奶酪』，你放權，有些人的權就少了」。在任十年，他持續簡化各類行政審批、深化國資國企改革、降低企業融資成本、支持中小微企業發展和就業創業，用行動證明了「吾道一以貫之」。

無怪乎官方訃告對李克強在任總理的政績，五提「改革」二字。當中尤其指出他「處理好政府和市場的關係，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用，推動有效市場和有為政府更好結合」，以及「持續推進政府職能轉變和行政體制改革，統籌推進財稅、金融、投資、科技等重點領域改革，實行更加積極主動的開放戰略，實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放」，也就是十八屆三中全會全面深化改革的要求。由此可見，李克強作為國務院總理、中央深改委副主任，可謂不辱使命地履行了深化改革的任務。

李克強得到的肯定不只來自中央，從其逝世後的坊間輿論亦可見，廣大民眾予以認同。民眾作為政府施政的閱卷人，不只聽其言、觀其行，更是第一身判斷李克強有否「不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感」。官方訃告形容他「著力解決好群眾就業、教育、住房、醫療、養老等方面的突出困難，兜牢民生底線」，相信亦是李克強希望留下的理念。