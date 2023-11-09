檢討財政議而有決，拓闊收入決而行否？

立法會議員管浩鳴提出無約束力議案，促請政府「審視目前公共財政的狀況，着手研究增加財政收入的來源，及早為邁進老齡化社會導致長遠財政負擔作出準備」，並獲得通過。



議員的重點各有不同，即使是同樣主張節省開支的謝偉銓、李浩然和洪雯，修正案的用字亦有分別。但肯定的是，審視目前公共財政的狀況、為老齡化社會作出準備是立法會議員的共識，政府官員應該知道。

在節流方面，署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示將在2024至25年度、2025至26年度，分別再次扣減各政策局及部門的經常開支百分之一，並將資源重新調配用於推行新政策措施。

然而，正如陳茂波在2021年宣讀《財政預算案》時所指，政府部門經常開支中六成與薪酬相關，所以節省主要來自餘下的四成，而又要不影響日常運作及公共服務，節流亦不容易。當時他估計，2022至23年度經常開支撥款減少百分之一，可節省約39億元。

開源方面，陳浩濂所述都是既有措施，例如住宅物業引入累進差餉制度將可增加7.6億元收入、全球最低實際稅率將帶來150億元、五年額外足球博彩稅合共帶來120億。縱然有議員建議政府研究引入新稅項，擴闊稅基，惟陳浩濂只說「須清楚考慮有關稅項的政策目標，並須讓社會有充分、深入及知情的討論，才能作出權衡和取捨，這些都需要時間醞釀」，並無多少肯定之意。

充分討論、小心權衡、需時醞釀固然無錯，但難度社會過去並無討論、政府沒有時間醞釀嗎？2020年宣讀《財政預算案》演辭時，司長陳茂波坦言「我們或要考慮開拓新的收入來源或調整稅率」，但一年後他就只是提出調高股票印花稅稅率，並謂「目前我們聚焦抗疫和重振經濟，並不具備條件引入新稅項」。

2021年陳茂波表示「會進行相關研究及準備工作，於適當時開展深入討論，就開徵新稅項尋求共識，以增加收入」，但2022年財政預算案並無任何跟進，2023年又再重申「必須先讓社會有充分的討論，才能作出權衡和取捨」。

前後過了接近四年，現在有立法會議員建議拓闊稅基，署理局長又再表示「需要時間醞釀」，以及要在「適當時候開展深入討論」。但官員是否應該拋磚引玉，為社會提出討論方向？何時才算「適當時候」？新冠疫情前，香港經濟表現強勁，司長認為政府財政穩健，反而可以寬減稅項；現在經濟受壓，大家又會擔心加重企業和市民負擔。那豈不是無論如何，香港也不會拓闊稅基？

我們支持改革公共財政，並不是因為近一兩年開支大、出現赤字預算。事實上，政府本來就不應該坐擁龐大財政儲備，而不承擔社會保障開支。問題是庫房過份依賴土地相關收入，在財政結構上並不健康。今年地價及印花稅收入不理想，預計本財政年度的綜合赤字便可能超過1千億元。而且香港並非沒有經濟資源，只是集中在小撮行業或階層手中，未能共享成果。改革公共財政結構，就是改善貧富差距、締造公平社會的起點。

既說「須清楚考慮有關稅項的政策目標」和「聚社會各界的共識」，現在更應着手研究展開。三個半月後的《財政預算案》，司長陳茂波應該交出功課。