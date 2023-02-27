于品海｜財政預算還能「見步行步」嗎？

每一年我都與同事討論政府的財政預算案，結果都一樣，就是不明白政府有何發展戰略。為什麼？因為每一份預算案都是「見步行步」，毫無系統思路，激發不起討論，大家無從得知香港的未來如何與它相關。就算某年的預算案有一大堆漂亮說辭，經過多年的失信，沒有人會提得起勁，更不要講有什麼反應。特區官員也許要「慶幸」近年發生各種天災人禍，使預算案多了「內容」，包括巨大赤字，還會持續派錢，才讓人有了另類的參與感。為什麼政府派錢就爽手，估計是因為容易做，推動政策反而傷腦筋，不如派錢省事。



「見步行步」並非源自這一任政府，麥理浩之後，香港的預算案就一直如此。回歸前英國人對發展毫無興趣，政客專注於為自己留下印記，回歸後董建華政府希望為香港開拓新篇章，礙於身處回歸過渡時期，公務員不適應，中央亦有顧慮，讓董先生有心無力。之後的政府更是一派道家思想，不是「無為而治」，就是整天吵着要「斬妖除魔」，或者自以為道行高深，手中握着桃木劍，天下自然太平。後來的結果七百多萬人都看見了，甚至成為十四億人的笑柄。

香港還是沒聽懂改革要求

過去十幾年發生的連串「人禍」開始喚醒香港人和中央政府，習近平總書記直接要求香港「破除利益固化藩籬」和「破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」，但聽到了不表示知道了，更不等同問題解決了。中共經過接近二十年爭論才接受毛澤東的革命路線，改革開放提出十多年之後，鄧小平還需要「南巡」來重啟改革，習近平在十八屆三中全會提出「第五個現代化」，十年之後許多內地官員還掌握不到，要用更容易理解的「中國式現代化」來強化認識，社會才聚焦高質量的新發展理念。香港官員是否也需要中央直接命令改革，才意識到問題的嚴重性？

習近平去年7月1日來港出席回歸25周年慶典，首次提出「中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬」。 (美聯社)

據聞香港政府和建制內部對「改革」很抵觸，妄言香港人不習慣這種提法，甚至認為它過於激進，忘記了前幾年有人在大街小巷呼叫「時代革命」。要既得利益對「破除」自己給予積極回應當然不容易，政府和整個建制本來就是被改革的對象，誰又可能習慣？然而，破除「藩籬」不表示要排除既得利益群體的「舊人」，它是讓更多「新人」分享發展利益，正所謂「獨食難肥」；改革更不是清算政府和建制中的任何人，而是要香港重構發展理念，建立更進取的制度，提升施政魄力和效率，化解結構性困局，財政司長提出要緊扣「高質量發展」不就是同樣的意思嗎？財政開支是反映社會是否決心解決問題的最有力證明，如果大家只知道為消費券爭吵，質問儲備還剩多少，其他內容不值一提，那麼，不在預算案中的內容就更讓人難以想像，如此預算案頂多就是「見步行步」。

破除「藩籬」不表示要排除既得利益群體的「舊人」，它是讓更多「新人」分享發展利益，正所謂「獨食難肥」

預算案提出的「全速復蘇」，其實只是做了兩件事，花錢做廣告和市場活動，以及給企業和市民一些小恩小惠。財政司長或許還以為香港是因為疫情才讓發展受阻，而不是在疫情之前，深層次矛盾早就存在，動亂和疫情過程中發生的悲劇只是其結果之一。如果「復常」是讓我們忘記2019的瘡疤和超過一萬人被捕，忘記香港的疫情危機處理低效，讓一萬多人失去了生命，以為單憑多給市民一萬幾千就可以翻過一頁，這就是絕對的荒唐。假如真是這樣，政府團隊和建制確實需要「刀刃向內」，任何缺乏改革的動作都不足以根除香港治理的弊病。

融合國家發展不能得個講字

預算案在「復常下力保全速復蘇」一章之後就進入「共同開拓新局面」，財政司長嘗試對香港未來做宣示，但顯然沒有引起注意，社會焦點繼續放在「雞毛蒜皮」的財政安排上。是市民不知好歹，還是市民不再相信政府能為他們勾畫未來？當我們仔細研讀「新局面」，它談及高質量發展、數字經濟、引進企業和人才等，但內容空洞，只是用標題來虛張聲勢，對什麼是高質量發展、數字經濟、第三代互聯網說不出所以然來，香港為什麼以此為發展目標自然欠奉，對如何發展更是隻字未提。

「積極對接國家發展戰略」一段就更讓人丈二金剛，除了對融合國家發展說了幾句官話，內容都與「積極對接」無關，更看不見「融合」之所在。以「國際航空樞紐」一節為例，它除了想說明國家認同此定位，其他部分都看不見與「融合」的關係。在珠海探討建立航空產業工業園一項，看似具體，但也只是蜻蜓點水，無法說明「對接」或「融合」，市民更不會知道工業園的意義，不知道航空產業是指什麼，估計不包括製造飛機。大家究竟是搞不明白「對接」和「融合」，還是不知道如何落實？無論是前者或後者，都突顯了香港與中央政府之間在認識和方法上的距離，希望過去幾天大灣區多地官員之間的頻密溝通能夠彌補不足。

在過去二十五年，如果我們只用小部分時間專心討論香港的發展前景，或許已經找到前路。很可惜，事實並非如此。

除了在董建華政府任內，香港再沒有對發展進行過討論，之後就從一個困境走到下一個困境，從一個虛幻繁榮走向下一個幻境中，甚至是從無奈、沮喪走向暴亂。在過去二十五年，如果我們只用小部分時間專心討論香港的發展前景，或許已經找到前路。很可惜，事實並非如此。所以就算施政報告和財政預算案說了東大嶼填海、北部都會區、數碼轉型等「大事」，很快就被市民的無感將氣球戳破，沒有人關心，輿論亦不再跟蹤，因為社會認為這都是毫無意義的大話、漂亮話。

什麼是香港的「高質量發展」？特區政府仍未給出清晰的目標。（資料圖片）

對前路的討論，既要有方向性、亦需要路線圖。在這一次財政預算案，政府看似聽到中央對香港發展的緊迫要求，積極「融合」和「對接」，但估計是對中央的規劃缺乏掌握，自己更無法單獨制定路線圖，無法將「方向」結合香港的現實，在無奈之中只能夠裁剪和黏貼中央文件的一些標題、口號和句子，權當完成了功課。試問，麻痺了的香港人如何不退化為只知道問政府要派多少錢？一旦知道只是5000元，只能苦笑派幾千元算是「幫補一下」，絕不妄想會解決基層的生活困難。

莫要再逼中央出手

故事可以講得漂亮，現實卻是殘酷的，有能力講故事不等同能將故事變成現實。動聽的故事或許能製造一時的信任，現實卻可以在瞬間將它摧毀，這就是為什麼西方政客勝選後很快就民望見底，而沒有選舉的中共卻長年民望高企（多家美國權威民意機構的持續調查結果是中國人民對政府有超過80%的滿意度）。2014年的佔中和2019年的騷亂讓香港更換了兩位行政長官，劏房的氾濫使虛假的繁榮變成皇帝新衣，連夏寶龍主任都需要多加提點。這幾年政府用超過千億資金派發消費券，卻沒有增加市民對政府的滿意度，解決不了基層的焦慮，對經濟亦不起多大作用，值得嗎？

香港具備極佳天然優勢，人才濟濟，財政充裕，擁有足夠的土地和科技資源，為什麼需要中央政府不斷提醒我們去破除長期阻礙發展的桎梏？

我只能夠不厭其煩地重複，香港具備極佳天然優勢，人才濟濟，如果不夠，還可以隨時從內地和世界輸入，財政充裕，擁有足夠的土地和科技資源，為什麼需要中央政府不斷提醒我們去破除長期阻礙發展的桎梏？如果香港政府還是見步行步，試問中央為什麼不能像人大制定《港區國安法》，為我們走出改革的一步？那些繼續認為香港不用急着為《基本法》23條立法的意見，是否在用同樣的滋悠心態看改革，認為香港還有很多時間？

黃坤明（右）進入中央工作之後再次被派往地方，而且是最強省份廣東，必然是帶着重大任務，不可能與香港無關。（政府新聞處圖片）

最近《香港01》第一次參與香港媒體往內地的參訪，同事告訴我接待規格很高，廣東省委、中聯辦和幾個市委的最高主管都參與了，與灣區相關的官員亦有出席，焦點是大灣區的融合發展。剛履新的省委書記黃坤明更明確要求推進高質量發展，雷厲風行、排山倒海之勢已經形成。任何人都不應該小覷中共一旦認準方向，如果工作跟不上，調整力度之大，真可以說「遇神殺神、遇佛殺佛」。黃坤明書記進入中央工作之後再次被派往地方，而且是最強省份廣東，必然是帶着習總書記的重大任務，不可能與香港無關。香港是中國成功發展的獨特優勢之一，是「一國兩制」的引領者，為台灣回歸做示範，是雙循環的重要環節，是高質量發展的支點，中央怎麼會讓任何人拖後腿？香港市民就更不會有多少耐性讓政府滋悠。中國連美國的巨大壓力都從容面對，又會被香港官員和建制精英所窒礙嗎？答案是顯而易見的。