中央港澳辦主任夏寶龍周五（22日）發言，雖說慶祝全國港澳研究會成立十周年，但從內容可見，更多的是全方位對香港耳提面命，寄語廣義的治港者把愛國愛港的滿腔熱情轉化爲實際行動，把「愛國者治港」的制度優勢轉化爲治理效能。



事實上，港澳辦已經寫得清楚，夏寶龍的是就着「學習貫徹習近平主席聽取香港、澳門特别行政區行政長官述職時的重要講話精神」而發言的。在不長篇幅的刊載內容中，「實際行動」竟然多達八次出現，可見中央認為經過了全面落實「愛國者治港」的制度後，治港者是時候拿出實際行動。

夏寶龍對於特區政府、公務員、立法會議員、司法機關、政團社團、區議會、工商界、以至每位居民、廣大青年逐一提出寄望。這個次序當然是有意思的。特區政府及管治團隊承擔着治理香港的主體責任，是維護香港繁榮穩定、切實改善民生的第一責任人。而夏寶龍除了用上了習近平在李家超述職時所說的「敢於擔當、善作善成」之外，更重提了去年七一講話中的「把有爲政府和高效市場更好結合起來」，「破除利益固化藩籬」，「着力破解經濟社會深層次矛盾和問題」，以及「充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力」。這四點既是四點，但又是同一點：不破除利益固化藩籬，就無法破解經濟社會深層次矛盾和問題，也無法釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力，而箇中關鍵在於能否做到有爲政府和高效市場更好結合起來。

不過所謂既得利益，也不只限於市場。任何阻礙社會前進、政府改革的力量，都是要破除的利益固化藩籬。因此，我們的公務員須爲民盡責，以實際工作成效來踐行愛國愛港，立法會議員要不斷提高參政議政水平，爲香港良政善治更好發揮作用，以免支持政府改革不成，反倒作了阻礙力量而不自知。

司法機關當然要把香港法治這塊「金字招牌」發揚光大，政團社團是夏寶龍用了不少篇幅勸勉的，提醒他們應以香港整體利益為大，個人利益為小，應以香港和國家的整體利益爲重。在兩個「全力」方面，政團社團除了要全力同反中亂港分子作鬥争，亦要全力動員各自的成員和所聯系的界别群衆一起撐香港、建香港，可見鬥爭時鬥爭，但可團結的就該團結。

至於不少建制派擠身的區議會，夏寶龍亦提到要做好上情下達、下情上報，發揮好特區政府和居民之間的橋梁紐帶作用，了解他們的急難愁盼，幫助解決日常實際問題。「急難愁盼」，也是習近平對李家超述職時用上的詞語。

這次特首上京述職，一改以往安排，首次由國家主席習近平在總理李強伴同下接見，政治局四名常委、兩名委員參與。有份與會的夏寶龍現在又就學習貫徹習近平的重要講話精神作出闡述，並提到了丁薛祥的重要批示，顯然對於治港者的期望是大的。畢竟由《香港國安法》、特首和立法會選舉改制到最近的區議會選舉，全面落實「愛國者治港」已經有了堅實制度保障，而所有制度都是為了更好的治理而存在的。就連基本法第23條本地立法，夏寶龍也提到盡快完成後，香港要輕裝上陣，集中精力拼經濟、拼發展，可見香港的繁榮穩定、和諧發展更是目標所在。

中央肯定了愛國愛港者滿腔熱情，我們也不會質疑。但只有滿腔熱情，並不會令香港人房子住得寬敞、創業的機會更多、孩子的教育更好、年紀大了得到更好的照顧。不只中央要求看到實際行動、治理效能，香港人同樣在等待着。