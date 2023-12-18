特首李家超在北京述職，一改以往先後由國務院總理及國家主席接見的安排，歷來首次由國家主席習近平在總理李強陪同下一同接見。坐在李強旁邊的還有中央辦公廳主任蔡奇、國務院副總理丁薛祥、統戰部部長石泰峰及政法委書記陳文清。特首是次述職，總計中共中央政治局四名常委、兩名委員在席。



港澳辦主任以往坐在特首對面，排在副總理、中辦主任之後。今次夏寶龍則坐在李家超旁邊，接着是常務副主任周霽、港澳辦副主任兼中聯辦主任鄭雁雄、行政長官辦公室主任葉文娟。

政治局四常委、兩委員在席

在向傳媒公開的開場發言中，習近平表示，過去一年李家超帶領特區政府，敢於擔當、善作善成，堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，順利完成區議會換屆選舉，推動香港走出疫情，迎來整體性復甦，不斷增強發展動能，努力解決民眾急難愁盼問題，鞏固了香港由亂到治的大勢，促進邁向由治及興，中央對李家超和特別行政區政府的工作是充分肯定的。

習近平亦表示，新時代新征程，國家正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，中央長期堅持「一國兩制」方針不會變，保持香港資本主義制度和生活方式長期不變，全面落實「愛國者治港」原則、全力支持行政長官和特別行政區政府團結帶領社會各界，抓住國家發展帶來的歷史機遇，推動香港實現更好發展，「一國兩制」的生命力和優越性必將不斷顯現，對香港的光明前景充滿信心。

善作善成、努力解決民眾急難愁盼

對比習近平去年形容李家超「勇於擔當、務實有為」，今次使用的「善作善成」重點在於問題導向、抓對矛盾（善作），以及把工作完成、落實成績（善成）。至於問題是什麼、矛盾是什麼，來到今天應該已毋庸多言。除了走出疫情、維護國家安全，當然還包括了增強發展動能，解決民眾急難愁盼問題。

所謂「解決民眾急難愁盼」，比起去年的「積極回應民眾關切」更加鮮明。須知道中央一直強調以人民為中心的發展思想，要求在就業、醫療、住房、養老等民生問題上辦實事、解民憂，切實提升民眾的獲得感、幸福感、安全感。放諸香港當下語境，民眾急難愁盼是經濟、是居住、是就業，也是幼要有所養、老要有所依。正在編制下年度《財政預算案》的財政司司長陳茂波，能否締造更多就業機會、更好營商環境、更合適的生活環境，無疑也就是特區政府能否「解決民眾急難愁盼」的關鍵。

全面管治權下的高度自治權

由中央組建港澳辦公室，到現在述職安排改變，中央對香港事務的關注溢於言表，對解決社會問題、市民安居樂業的要求亦明確不過。在習近平主持下，三名政治局常委、兩名政治局委員、港澳辦和中聯辦的領導一同參加，顯示了特首述職不是走過場，而是要完善香港治理的重要會面。

但在中央對香港特區擁有全面管治權的同時，不論是習近平去年所說的「全力支持行政長官和特別行政區政府依法施政，全力支持香港充分發揮獨特優勢」，到今年表示的「中央長期堅持『一國兩制』方針不會變……全力支持行政長官和特別行政區政府團結帶領社會各界」，承擔治理香港大任的毫無疑問依然是特首以及其帶領的特區政府，全面管治權和高度自治權必然是要有機結合，而不是此消彼長、非此即彼的關係。

在經濟充滿挑戰、社會矛盾未完全消弭、民生困憂仍然突出的當下，特首肩上之任是沉重的。