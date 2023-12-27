一個聖誕長假期　中央兩提深層次

聖誕長假期結束，不少外遊市民盡興而歸。特首李家超日前在西九聖誕市集表示，香港同時間安排了工展會、美食節等不同活動，希望聖誕氣氛一直延續至過年，並鼓勵市民多都參與，開開心心。



這一年雖說疫後復常，但經濟——尤其是旅遊業——的復蘇進展不似預期，許多小商戶慨嘆沒有多少外地或內地旅客來港，反而大批市民外遊或北上。此際政府推出廟街「夜繽紛」等活動，先不說成效如何，只少展示了他們有意搞活香港、營造熱鬧氣氛的決心。從出發點而言，這值得肯定。

在另一方面，旅遊業當然也只是香港經濟的一部分。市民能否開開心心，還有其他方面。例如今年聖誕長假期天氣寒冷，有家庭醫生便指出近日許多長者求診。亦有獨居長者因為嚴寒留家，因此更需要關心和慰問。

又例如在聖誕當天，打鼓嶺新界東北堆填區發生了一宗致命工業意外，六旬工人被垃圾車撞到後不治。立法會議員田北辰在社交平台上指出，類似意外已非第一次發生，只要勞工及福利局強制加設裝置已經可以避免。

另一名議員江玉歡日前與《香港01》回顧工作時，坦言社會似乎把立法會視作不存在，很多時似是自話自說。而其中一個可能是生活和經濟壓力把市民壓得透不過氣，比起政治，他們更關心的是民生經濟——自己掙不掙到錢？

毫無疑問，經濟、工作、勞工保障、家庭關係等各方面，香港都有進步的空間。這影響到不只是假期佳節，而是在日常生活、上班下班之中，我們能否在香港人臉上看見笑容，抑或是愁容。文化體育及旅遊局局長要工作，勞工及福利局局長要做事，財政司司長更加不能只是去逛逛大館、在工展會「打卡」，更要「用實實在在的舉措提振市場信心，多措並舉促進經濟增長」——用港澳辦主任夏寶龍的話說。

港澳辦主任夏寶龍12月22日發表「以實際行動詮釋愛國愛港 奮力譜寫『一國兩制』實踐新篇章」講話，特首李家超也有出席聆聽。（李家超FB圖片）

上星期五夏寶龍才提到「現在香港發展遇到了一些困難」，並寄語香港政府「破除利益固化藩籬，着力破解經濟社會深層次矛盾和問題」，國家主席習近平今星期二就毛澤東誕辰130周年座談會發表講話時，又再提到「支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，更好融入國家發展大局」，中央對香港問題的關注溢於言表。

習近平這次是在論述中國式現代化的時候提到香港的，表示「要全體中華兒女和衷共濟、共襄盛舉」。由此可見，香港能否做到「發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，更好融入國家發展大局」四點要求，直接關乎香港是否有份於中國式現代化、共襄盛舉的問題，意義重大。

發展經濟，不能只是「夜繽紛」；改善民生，不會是幾棟簡約公屋就做到；破解深層次矛盾和問題，政府官員須要對香港發展的結構問題有科學認識；更好融入國家發展大局，不是多回內地交流就足夠。既然中央已經耳提面命、三申五令，我們期待香港政府在來年對這四大要求能夠交出切實成績，「以維護香港繁榮穩定、切實改善民生的實際行動展現愛國愛港新氣象」。