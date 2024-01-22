曾經，許多人寄望在疫情過後經濟將會強勁復蘇。惟一年前本港通關、社會復常之後，經濟缺乏動力和競爭力的情況無從遮掩。疫情結束就是「水退」，經濟問題就是「沒穿褲子」。



如今，許多人又把寄望放了在「撤辣」之上。立法會議員、行政會議成員、所謂的重量級建制派異口同聲呼籲政府撤銷樓市「辣招」，以為這舉能夠「讓樓市復常」，「促進經濟復蘇」。不知道「樓市復常」所指為何，但如果他們以為可回復昔日市場過熱、樓價節節攀升的日子，在地緣政治、利率高企等因素下，恐怕是想得太多。

須知道針對外來人才的買家印花稅基本上已經鬆綁，餘下的額外印花稅打擊炒賣，雙倍印花稅（AVD）針對投資客，關注的始終在於是否有利可圖。假若宏觀環境和社會情緒仍然，「撤辣」作用又有多大？

假如財政司司長陳茂波宣布撤銷「辣招」，卻沒有建制派所想的效果，市場依然死氣沉沉，這豈不是自揭黔驢技窮？到時候「撤辣」就是水退，提振乏力就是「沒穿褲子」。

可惜的是，由去年特首預備第二份《施政報告》，到現在司長撰寫《財政預算案》，立法會議員、建制派領袖都只懂呼籲「撤辣」，彷彿此外再沒高見。談到爭取國際資金來港、留港、與西方打好關係的時候，他們只要求官員提出具體措施、政策，自己卻拿不出任何建議。

莫非實現政治安全、建制派全面主導政局就是「水退」，未能釋放香港蘊藏的能力、促進經濟蓬勃發展就是「沒穿褲子」？

——我們不這樣認為。立法會和政府之中的能者應該不少。有商界，有金融界，有學者，也有從政經驗豐富的。他們應該明白，「撤辣」只是偽命題。只要經濟繁榮興旺，資本市場自然暢旺，而非本末倒置。關鍵在於如何改善營商和社會環境，讓小資本能夠創業，讓大資本願意進入，讓打工仔賺得多同時花得多，經濟進入良性循環。