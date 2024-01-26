繼親商界的經民聯、自由黨之後，立法會第一大黨民建聯亦加入了行列，要求財政司司長陳茂波撤銷樓市「辣招」。理由類同，也是說今時不同往日，再無打擊炒風的需要。



所謂「辣招」，官方正式說法是需求管理措施。額外印花稅打擊短期炒賣活動，買家印花稅遏抑外來需求，新住宅印花稅減少投資需求。去年10月《施政報告》已將買家印花税稅率減半而且新來港人才可以「先免後徵」，額外印花稅亦獲得放寬。換言之所謂樓市「辣招」，只餘下打擊兩年內轉售住宅和針對持有多於一個物業的政策。

樓價下行，交投淡靜，外資減少，說目前再無打擊炒風需要，誠然正確。但問題是「辣招」既不關乎正常置業自住，「撤辣」對市民又有何好處？如果「撤辣」是為了鼓勵炒賣或者投資，從而令樓價回升，這對希望置業自住的市民非但無益，只怕更見其害。

相比之下，建測規園界立法會議員謝偉銓的說法較有道理。他認為置業理應不會短期內轉售，針對兩年內交易的額外印花稅應予保留；至於新住宅印花稅，由於樓市下行可能有礙家庭換樓自住，具體安排可作調整。

的而且確，所謂移民潮已經出現兩至三年，即使是急售求去，現時受額外印花稅所束縛的都不會多。其他在近兩年置業的市民，應該已經將去留與否、經濟前景等因素考慮在內。至於新住宅印花稅，目前置業一年後出售舊居的市民可以申請退稅，本已顧及了換樓家庭流轉需時的問題。政府若因應市況，有限度將退稅適用期延長，相信亦不是沒有道理，不會助長投資活動。

從數字來看，近年樓價下跌，但住在自置物業的比率未見大幅上升，說明了不少人選擇了租樓。這既有按揭息口不利置業的原因，亦可能由於市民對前景抱持觀望態度，不排除中短期內移居外地。要鼓勵市民留港發展，豈會是「撤辣」就能簡單做到？

說到底，制訂政策要客觀、科學，目標要清晰，方法要有效。面對政府力推盛事經濟，立法會議員江玉歡亦問及政策要達到什麼目的，當局有何精準部署，道理類同。社會樂見未來幾個月本港盛事接二連三，由2月的Chubby Hearts巨型心心氣球、3月開始的金庸角色雕塑展、潮流文化盛事ComplexCon，以至Dior國際時裝展，相信都會帶來「人氣」。但推動盛事有沒有KPI，達到政策目的的最有效措施是什麼，財政司副司長黃偉綸同樣要規劃清楚。