港澳辦主任夏寶龍又來了。這屆政府前年上任以來，這已是夏寶龍第三次來香港。另外至少兩次在深圳接見司局長，還有不計其數的在北京接見香港官員。交流如此頻密，實為罕見，同時也標誌着積極、融合的「一國兩制」。



前年國家主席習近平來港慶祝特區成立25周年及新政府就職，在「七一講話」後不到三星期，夏寶龍便在一個專題研討會上作出講解，直接要求香港政府「轉變治理理念、改進政府作風、強化基層基礎、提高治理能力」，又形容習近平以「直白樸素的『大白話』」，要求特區政府讓香港市民有更多、更直接、更實在的獲得感、幸福感、安全感。

習近平所說的「着力提高治理水平」、「不斷增強發展動能」、「切實排解民生憂難」等，在這一年多以來反覆為香港官員所強調，亦可見於《施政報告》之内。《香港01》同樣一再提起這些要求，這不是因為政治正確，而是因為我們作為傳媒，在每一天社會、坊間發生的大小事情中，仍然看到治理的不足，經濟發展和社會民生的需求很大。

兩個多月前，習近平在接見上京述職的李家超時，又再重提了「不斷增強發展動能，努力解決民眾急難愁盼問題」，又說要「鞏固提升香港國際金融中心、航運中心、貿易中心地位，推動香港實現更好發展」。若果只是老調重彈、官腔客套，夏寶龍就沒有必要僅在幾天之後，即就學習貫徹習近平的重要講話精神，再作深入闡述。

特首和特區政府是「香港的當家人，也是治理香港的第一責任人」，香港政府要「把有爲政府和高效市場更好結合起來，破除利益固化藩籬，着力破解經濟社會深層次矛盾和問題，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力」，還要「鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，加快建設香港國際創新科技中心，不斷提升香港國際競爭力」。

聽似是「阿媽是女人」、準沒錯的話，卻正正是中央要求香港正視的問題。夏寶龍更不是唐三藏，不會希望要把問題說千遍萬次。這次再來香港考察，夏寶龍第一站就到機場中央控制中心了解。這是關心抑或擔心香港的國際航空樞紐地位，或許兩樣都是。正如李家超也留意到，夏寶龍此行包括港澳辦三名副主任及五名局長，無疑重視這次考察，絕非走走而已。

司長和議員在與夏寶龍見面後，莫不表示對方認可、肯定、鼓勵他們。然而，中央對於香港，何曾不予支持？真正的問題是有了中央的支持之後，政府官員和立法會議員如何破除利益固化藩籬，着力破解經濟社會深層次矛盾和問題，提升香港國際競爭力。總不成要夏寶龍來完又來，說了再說，香港還是老樣子，只因中央表示認可、肯定、鼓勵，就以為這是由治及興。