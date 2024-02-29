夏寶龍傳達期待　香港官員有何行動？

港澳辦主任夏寶龍去年訪港，他六天之內走訪康健中心、社區服務中心、工聯會、新界北、科學園、大中小學等多個地方，陪同官員幾乎涵蓋三司十五局。今次他再來香港考察，雖然日子更長一日，但行程明顯跟上年不同，更多在政府總部會見各界人士。



若說夏寶龍去年之行是在出任中央港澳辦主任後赴港綜覽全局，這次則可以說是聚焦兩個議題（或說問題）——經濟發展和地區治理。

七天之內，他考察了香港國際機場、國際調解院籌備辦公室、獅子山公園、深水埗「社區客廳」、香港故宮文化博物館和深圳灣口岸，在政府總部分別會見了政府官員、立法會主席及議員代表、企業家代表、香港大律師公會和香港律師會代表、傳媒和評論界、金融界代表人士、金融監管機構負責人、引進重點企業代表、本地及外國商會代表、愛國愛港社團代表、經濟專家。

就經濟發展而言，會見的對象算是全面的。就地區治理而言，夏寶龍不但與西貢區議會全體區議員座談，亦與十八區區議會主席共進工作午餐，亦即是十八名民政事務專員。顯然他非常關注民政事務專員如何統籌區議會、「三會」及「關愛隊」，更有效服務市民。

新冠疫情期間的社區亂象暴露了地區治理的不足，但即使到了日前的垃圾徵費爭議，坊間對實際操作而提出的諸多問題同樣反映了市民對地區治理的憂慮。夏寶龍在考察期間要求區議會「用實際行動詮釋愛國愛港，發揮好特區政府和市民之間的橋樑紐帶作用，切實做到『上情下達、下情上報』」，若放在減廢環保方面來看，民政事務專員是否已做好了協調、傳達訊息的角色？

除此之外，夏寶龍訪問香港期間，港澳辦提及尚有四段發言。第一是在香港國際機場，表明此行目的是要「實地了解香港經濟發展、地區治理等情況，與特區政府和社會各界共同謀劃香港新階段新發展」。

其餘三段則全與經濟相關。第二天會見企業家時，夏寶龍表示中央「高度重視發揮香港的獨特地位和優勢，將一如既往全力支持香港發展。希望大家堅定發展信心，發揚優良傳統，積極支持行政長官和特區政府依法施政，用實際行動爲香港發展、國家建設作出新的更大貢獻」。與金融界會面時，他指出「中央全力支持香港金融業高質量發展，希望香港金融界在特區政府帶領下團結一致、堅定信心、奮發努力，不斷鞏固提升香港國際金融中心地位」。與本地及外國商會代表交流時，夏寶龍表示「香港是企業幹事創業的天堂、成就夢想的地方，舉世公認的一流營商環境是香港的『金字招牌』」。

對於香港的獨特地位和優勢，夏寶龍強調的是如何「發揮」。政府官員再三強調香港仍有優勢，並不能算為「發揮」。金融業重要，但中央全力支持的是「高質量發展」。那就不能只求熱錢流入、資產價格上漲船高。我們都希望香港是企業幹事創業的天堂、成就夢想的地方，但現在是不是？問問中小企、年青人就知道答案。

夏寶龍連續多天與商界和經濟學家會面，抑射出香港的經濟問題在中央眼中不容輕視。誠如夏寶龍所說，「香港的法治水平國際一流、國際金融中心地位優勢顯著、商業網絡和專業服務發達、稅制簡單稅率低、國際化程度高」，照道理香港的競爭力是強勁的。但為何市場信心不足，資金不看好？當然不排除個別人士有心「唱衰」，但更多的商界、經濟學者應該是出於真正的憂慮。夏寶龍作為中央治港重要官員，親身來港聆聽意見，至少有望作為扭轉局面的起點。

特首李家超形容夏寶龍「傳遞中央對香港的關懷關愛和對香港經濟發展、地區治理的殷切期待」。換個角度看，亦可以說這次考察代表了中央對於香港經濟發展、地區治理的憂慮。憂慮不一定是負面，中央向來強調憂患意識，重視底線思維。問題是香港有沒有同樣的意識和思維，除了看到中央對香港發展的全力支持，亦能夠以實際行動堅定社會的信心和商界的信任？夏寶龍離港同日、政府發表的最新一份《財政預算案》，或許已經給出了答案。