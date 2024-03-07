《財政預算案》不是「減辣」，而是「撤辣」，一下子將額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅全部撤銷。「撤辣」博得不少掌聲，業界和業主自是歡喜，亦有建制派聲稱相信中央支持「撤辣」。然而，所謂「比較到位」的措施，給社會留下的疑問更多。



「撤辣」一星期，樓市迅速回溫。有投資者大手掃入多個單位，不少業主反價，據說還有人「摸貨」圖利。樓價再次炒高，對要置業、未置業、想置業的市民有何好處？市民的置業負擔指數（即按揭供款相對住戶入息中位數的比率）雖然跌至67%，但仍然遠高於2003至2022年期間51%的長期平均數，政府對於樓價的可負擔程度是否應有政策目標？

樓價回落，市場自然以時間換取空間。去年私人住宅單位新落成13,900個，但未出售的多達7,300個，換言之不到一半的新單位在同年出售，不但比率為房屋局2004年統計以來最低，累積貨尾超過2萬伙的數字同為最高。在主導房屋供應方面，司長有多少把握？

不只貨尾囤積，政府原意在2023至24財政年度出售12幅住宅用地，總共提供9,120個私人住宅單位。因着企業融資成本問題、市場氣氛低迷等原因，最終政府只能賣出3幅住宅土地，可供興建約1,890個單位。此際司長「撤辣」救市，但將會如何把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合起來？

陳茂波在宣讀《財政預算案》時表示，「在當前的經濟及市場情況下，有關措施已無需要」。這句話不算毫無道理。高息環境、低迷氣氛，投資和投機活動也不活躍——甚至絕跡於市場。但「撤辣」後投資客大手掃貨，「摸貨」復現，投機活動隨時可以重臨。對此，司長有沒有居安思危、防範於未然的措施？

美國聯儲局主席鮑威爾剛在國會確認，今年稍後時間應該減息。在最近的不足三個月內，香港銀行同業拆息（一個月）已經由5.6厘回落至4.5厘，多間大行的定期存款利息亦跌穿4厘。隨着銀根放鬆，萬一樓市復熾，價格再次炒上，司長可會重設「辣招」，尤其是針對短期轉手炒賣的額外印花稅？

一個月香港銀行同業拆息由12月的5.6厘顯著回落至4.5厘。

特首李家超就《基本法》第23條立法，是有歷史擔當。但對於解決房屋問題，政府又有沒有歷史擔當、底線思維？2022/23年度僅得857個公屋新單位落成，2023/24年度亦應該不足1.3萬伙，令公屋輪候時間再次推上5.8年。私樓住不起，公營房屋輪不到，在未來幾年是否仍為香港人的生活寫照？

國家主席習近平說「香港最大的民心就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些」，港澳辦主任夏寶龍要求香港「告別劏房」，我們是否仍然以此為目標？抑或對「撤辣」鼓鼓掌，與商界「拍拍肩」，就當是破除了利益固化藩籬，破解了經濟社會發展中的深層次矛盾和問題。

最後，借前立法會議員陳婉嫻的一段文字作為第十問：「為甚麼樓市稍為調整，政府就要急急撤辣呢？政府有沒有想過，現時的樓價，對中產來說，已很難負擔，更遑論年輕人呢？政府又是否知道，公營房屋的輪候時間有多長？不能安居，如何談家國？民心如何穩固？當見到香港仍食老本靠樓市托經濟，就如見到派雪糕吸遊客一樣，都有一個疑問，香港『冇貨賣』嗎？」