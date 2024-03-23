張美雄｜社會應聚焦「十八區打卡地標」為地區帶來的機遇

記得數年前添馬公園的LED玫瑰花燈展覽，吸引大批市民到場打卡，有年輕人、學生、也有長者。當時的打卡熱潮源於網上流傳着一些在添馬公園內最佳打卡位的相片。俗語有云，只要掌握有利的拍攝角度，人人都可以變女神，當時的花燈展覽吸引很多人蜂擁而至到場打卡。然而，為什麼今日九龍灣東九文化中心的LED花卉，明明是同一顏色、同一物料、加上世界各地都有類似的LED花海展，卻被網民描繪成奠堂級的殯儀藍呢？



來稿作者：張美雄



在尋根究底後，發現網上熱論源於幾張富有引導性、差劣角度的照片所致。當然，有關設計值得微調改善，但是不是如網上所言般毫無價值？有多少網民確實到現場看過呢？最重要是，原本一個值得關注的「十八區打卡地標」議題，包括如何促進地區經濟的探討，卻簡單及粗暴地被轉移了注意力在一個小小的文化中心花燈上，也抹煞了本來地標如何可以帶動經濟誘因的討論。

後真相年代中網絡上的似是而非

在網絡上的後真相時代，人們對於資訊的接受被主觀主導，不再重視事實的是非真假，也沒有客觀的評判準則，社交媒體的演算法更加劇了網民「圍爐取暖」，而主流媒體為了流量不甘落後也爭相使用較吸睛的標題。不止在香港，在世界各地亦然，正如最近縱然英國皇室已多次聲明澄清，但網民仍然相信凱特王妃病危消失。

這次在九龍灣的打卡地標，佈局上縱可能有不足之處，但如果按此準則，為什麼數年前添馬公園所謂「殯儀藍」的花燈展成為了打卡熱潮呢？可見，在後真相年代中幾張照片足以「帶風向」，再無限發酵炒作所致，令大部分網民都對錯焦點。

多區打卡地標實際具有地區特色

事實上，在「十八區打卡地標」計劃上，有不少市民讚賞且具地區特色的景點。例如在西貢區，除了舉辦富有傳統原住民喜愛的「天后寶誕廟會」外，也在將軍澳灣畔徑上設夜光行人徑。市民在步行行人徑時，有「腳踏星河」的效果，浪漫得來也十分符合將軍澳海濱長廊的景色，不少市民紛紛讚好。除此以外，荃灣區有多幅特色壁畫、山頂道花園將創造一條時光隧道，而中西區、北區、南區等各區都即將舉辦富有各區獨有傳統文化的市集等等。以上的打卡點及活動除了別具特色，也能帶動多重層面的地區經濟效應，例如增加當區的小商戶、商販的生意額，而大型市集也提供了一個平台讓本地農民、手工藝者和小型企業能夠推銷他們的產品，促進本地產業及留港消費，這不是主張本地優先的市民應該支持的嗎？

另一方面，按筆者在小紅書、Youtube等社交平台的觀察所見，現時國內外的旅客猶愛在香港「深度遊」、「快閃」遊覽，甚多介紹為本港各區的打卡勝地。將心比心，當我們到外地旅遊如港人猶愛的日本，也會特意選擇當地別具特色的打卡勝地遊覽，因此切勿小看打卡地標對地區經濟增長的潛力，更不應因此以偏蓋全，因炒作議題抹煞了本來地標如何可以帶動經濟誘因呢。

當然，社會各界也應親身感受各打卡地標，不應純粹依賴網上資訊，相信有關方面也聽取了市民意見，已研究改善個別地區地標的設計。在本港面臨經濟下行周期的影響下，如何提升本港的競爭力？除了政府部門外，企業、市民人人有責，大家應集中在各區日夜經濟活動上切實可行的討論。最後，筆者也期望港府一連串行動，「區區都繽紛」、「十八區打卡地標」等能為地區帶來經濟效益機遇，加強國內外旅客的新鮮感，使他們來完再來，全城興旺起來！

作者張美雄是西貢區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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