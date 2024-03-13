蔚你講｜盛事香港，魅力綻放

來稿作者：林素蔚



在當今盛事經濟熱門的時代，香港作為一個亞洲國際都會、盛事之都，擁有優越的地理位置、繁榮的經濟和多元的文化，正以其獨特的魅力綻放光芒。舉辦大型體育賽事是塑造香港盛事之都的重要一環。

過去數月，香港舉辦了一系列重要的賽事，其中包括中銀香港網球公開賽、世界足球傳奇盃2024和首屆LIV Golf香港站等。值得一提，最近舉辦的首屆LIV Golf香港站在全球范圍內引起了廣泛關注。這場賽事吸引了來自約110個國家和地區的轉播，並吸引了來自約30個國家和地區的球迷專程蒞臨香港觀賽。據估計，這個為期3天的比賽吸引了超過3萬名觀眾。我有幸親眼見證這場盛事，現場氣氛熱鬧，賽事場面震撼，展現出其高度的國際化程度。

國際體壇盛事LIV Golf職業巡迴賽在香港舉行，楊潤雄稱政府會繼續推動更多體育盛事落戶香港。（楊潤雄Facebook 圖片）

令人印象深刻的是，在LIV Golf香港站的開幕式上，舞獅表演成為了文化交匯的橋樑。舞獅舞動的身軀中，舌頭輕輕吐出寫著「Hello Hong Kong」的橫幅，展現中西文化交融。這種細節的設計不僅展示了香港作為一座國際都會的多元性，也突顯了LIV Golf香港站的獨特之處。我對未來的盛事充滿期待，相信香港將繼續舉辦更多精彩的賽事，為球迷們帶來更多震撼且難忘的瞬間。

除了體育賽事，文化活動也是展現香港國際地位的重要方面。早前，香港舉辦了香港龍獅節、Chubby Hearts Hong Kong和第52屆香港藝術節等盛大活動。此外，正值三月藝術之旅，涵蓋了藝術展覽、影視盛會、文化峰會和國際流行文化節等。其中，包括正在舉辦的全亞洲最大影視展——香港國際影視展（FILMART），即將舉行的超過1,100名來自38所幼稚園、中小學和特殊學校的學生參與以色彩繽紛的香彩雀為主題的花展，以及全美最大潮流嘉年華ComplexCon首次來到亞洲並選擇香港作為舉辦地，這些本地及國際盛事充分展示了香港的藝術魅力，吸引了香港市民和各地遊客的目光，同時促進了國際文化交流。

香港設計中心與英國知名設計師Anya Hindmarch合作，在情人節和元宵節期間，把Chubby Hearts帶來香港。（相片由作者提供）

此外，香港還舉辦了一系列大型展覽會和商貿活動，如香港嬰兒用品展、香港玩具展和香港國際文具及學習用品展等。這些展覽會吸引了來自世界各地的企業和顧客，為香港的商貿業提供了重要的商機和合作平臺。這些活動進一步提升了香港作為國際商貿中心的地位。

這些盛事的舉辦不僅對香港的國際地位有所助益，也帶來了積極的經濟效益。大型盛事吸引了大量的遊客和媒體關注，促進了旅遊業、餐飲業、零售業等相關行業的發展。同時，這些活動也為本地企業提供了展示和推廣產品的平臺，創造了就業機會和商機。各項活動的成功舉辦，充分展示了香港作為盛事之都的活力和吸引力。

在盛事經濟的推動下，相信香港政府將繼續與社會各界攜手推動和吸引更多國際盛事在香港舉行，展現香港盛事之都的魅力，鞏固香港的國際城市地位，為香港帶來更多的發展機遇和繁榮。

作者林素蔚是立法會議員（新界東南）、註冊社工。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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