來稿｜「兩蚊乘車」檢討勿失焦點　需認清「敬老」政策目標

來稿作者：歐陽熙



本港經濟仍在復蘇階段，政府財政赤字料達千億，公共財政備受壓力，討論如何開源節流，有其必要，不同政黨、商界企業、專業團體、智庫紛紛出謀獻策，意見百花齊放，相信亦是市民樂見，惟當中有輿論要求向「兩蚊乘車優惠」開刀，卻有點藥石亂投的味道。

任何一項社會福利政策，背後均有社會目標，多以提升市民生活質素及幸福感為主因，「兩蚊乘車優惠」也不例外。「兩蚊乘車優惠」計劃由2012年開始推行，最初受惠人士為65歲或以上，至2022年擴展涵蓋60至64歲人士，政府目的是為推動無障礙社區，希望長者退休後，勿因交通費昂貴而閉門不出，成為「宅老」。去年底，計劃平均每日受惠乘客人次有272.5萬，考慮到本港有大約有206.5萬人口為60歲或以上，即平均每人每日使用1.32次，數字上既合理兼沒有濫用情況。政府成功以「兩蚊乘車優惠」鼓勵長者出行，大大減少「宅老」現象，政策成效清晰可見。更有個額外效果──釋放銀髮族勞動力。不少長者選擇延長退休年齡，繼續工作，一來增添晚年保障，二來亦想繼續貢獻社會，兩蚊乘車優惠對他們而言既是福利，亦是鼓勵，釋放不少勞動力。

計劃放寬年齡門檻後，政府向公共交通營辦商發還的款額固然會有所增加，然而最近社會上熱烈討論檢討計劃，卻似乎較為針對專營巴士「特別著數」，借計劃獲得較多「收入」，事實真的如此嗎？觀乎政府數據，政府在2022至23年度，向專營巴士營辦商發還少收的車費為11.9億元，而港鐵則為11.7億，但必須留意在計劃下，受惠人士乘坐專營巴士較港鐵為多， 2022年3月至2023年2月，有88.6萬受惠人次乘坐專營巴士，港鐵的受惠人次則有85.0萬，背後原因不難理解，長者一般比較習慣乘坐巴士。但換言之，政府平均「補貼」每名受惠人士乘坐港鐵的開支成本較「補貼」乘坐專營巴士為高，因為在相同路程下，港鐵的車費往往較專營巴士車費高。因此，若連同服務的乘客人數考慮，實在不能指專營巴士借計劃有較多「著數」。

有不少意見關注，在計劃下長者乘坐巴士「長車短搭」，導致政府「補貼」開支增加。然而，若「長車短搭」情況真的普遍，政府平均「補貼」每名受惠人士乘坐巴士，理應較「補貼」每名受惠人士乘坐港鐵的金額較高，上述數字已證實並非如此，「長車短搭」並非如部分坊間輿論營造般嚴重。事實上，筆者觀察到「長車短搭」情況極為少數，以巴士服務來說，大部分地區都有「區內線」，長者大部分情況下習慣乘坐同一號碼路線前往區內其他地方。再者，正如長者前往同一目的地，可以選擇車費較高的鐵路，也可以選擇車費較低的巴士，各有自己的取向，有些希望較快捷，有些則不想太擠迫，可以坐下休息，欣賞沿途風光，為必要「標籤」部分長者的選擇？

相信沒有人會否認，兩蚊乘車優惠是惠及民生的德政，既是德政，何必要五時花六時變，由惠民變擾民？如果要節流，與其打老人津貼的主意，倒不如認真檢討每月放煙火、七彩發光蛋這些活動是否真正有成效，或要開源，不如研究調整政府各類收費、增加私家車隧道費、加快推出電子道路收費等，才是確切解決政府「莫財」的對症下藥吧。

作者筆名歐陽熙，曾於跨國科企處理及打擊電子商貿詐騙、假新聞及訊息工作，常駐新加坡及香港，現時從事資訊科技公司顧問。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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