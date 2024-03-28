來稿｜如何保住香港金融中心地位？

來稿作者：楊華勇



社會宏觀環境的種種轉變，觸發市場對香港長遠經濟發展的憂慮，香港金融中心的地位難免受到動搖。英國3月21日發表最新全球經商環境排名榜，顯示在全球82個經濟體中，香港以8.24分排名下降兩級，跌至第九位；而新加坡則以8.56分連續第16年稱冠，緊隨其後是丹麥丶美國丶德國及瑞士。另外，根據英國Z/Yen集團與中國綜合開發研究院的最新一期《全球金融中心指數》報告顯示，在全球121個金融中心內，香港以741分維持總排名第四位，繼續以一分之差，屈居位居季軍的新加坡之後，冠、亞軍亦繼續由美國紐約和英國倫敦奪得。

長實主席兼董事總經理李澤鉅3月21日在全年業績的傳媒問答環節上，被問及對整體經濟的評價時，他先嘆了一口氣，直言近年香港人「幾辛苦」，經歷一浪接一浪「壓力測試」，包括2019年社會事件、疫情及現時的經濟困境，如何應對要看香港政府。他強調，香港一定要保住國際金融中心地位，多年來作為全球三幾個國際金融中心之一是來得不易，「千祈千祈唔好失去呢個地位」。

九層之台，起於壘土。香港金融中心跨越式發展有兩大支柱，其一是香港良好的營商環境、簡單低稅制、資金自由港、與西方接軌的司法制度、金融監管高效，以及最自由經濟體等制度優勢；其二是內地與香港不斷增強的經濟貿易聯繫。二者有機結合保證了香港經濟長期穩定，推動香港持續提升國際金融中心地位，亦是當前香港保持國際金融中心競爭力、應對外部挑戰的制勝之道。

從香港國際金融中心發展的歷史看，「一國兩制」下香港良好的營商環境及市場效率是香港國際金融中心地位持續提升的現實基礎；發揮 「國家所需、香港所長」的獨特優勢，滿足內地各類企業不斷上升的融資需求，是推動香港經濟保持長期繁榮穩定、香港金融市場加快發展的強大動力。這兩大支柱共同定義了香港國際金融中心長期發展的內在邏輯。

財政司司長陳茂波3月23日出席香港中文大學商學院60周年國際金融論壇暨第17屆中國國際金融30人論壇。他指出，構建面向未來的香港國際金融中心，是非常重要的議題，這不單是對香港重要，對國家也非常重要。在「一國兩制」下，香港是國際金融中心，也是國家的國際金融中心。

陳茂波指出，美元在二戰後，一直以來都是世界貨幣。但是，我們國家一直穩步較快發展，在國際上使用人民幣的比例儘管目前與美元沒法比，但佔比還是在增長，增長得也不錯。而放在地緣政治格局中，未來會愈來愈多使用人民幣。大家看見購買中東石油可用人民幣，跟東南亞的一些交易也可以用人民幣。我們國家的經濟體量目前是全球第二，影響力一步步上升，而且朋友很多。目前來說，使用人民幣作為國際貿易的結算約3%，但我們國家佔全球貿易的體量超過14%。可以往上一調的量實在不少，還別說人民幣亦可作為一種儲備貨幣或投資貨幣。所以人民幣的使用往後會愈來愈多，人民幣在國際上的影響力愈來愈大。香港要把握機遇，做好離岸人民幣業務樞紐，在國家發展中發揮重要功能。

香港是國家「一帶一路」建設的重要節點，擁有全球最大的離岸人民幣資金池和離岸人民幣債券市場，處理著全球約四分之三的離岸人民幣支付業務，並且充分發揮著國際金融市場優勢，成功吸引來自東南亞及其他海外地區企業來港上市。

憑藉背靠內地、面向全球的獨特優勢，香港向來是通往內地市場的主要橋樑，推動香港在過去十年發展成為龐大且日趨多元化的資本市場，令其他城市難以取代。香港是全球領先的離岸人民幣市場，這是成功促進互聯互通計劃的最重要因素之一；而且香港的市場從業者、金融及監管機構，均與內地的監管機構建立密切的合作關係，凡此種種都難以一朝一夕被取代。

去年11月召開的中央金融工作會議，明確提出加快建設金融強國的目標。1月16日，國家主席習近平在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班儀式上，對金融強國作出深入闡釋。國家加快建設金融強國、推動金融高質量發展，擴大開放是必由之路，這對香港發揮獨特優勢，提升互聯互通機制、搞活金融市場是重大利好。

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍2月26日上午在香港特區政府總部與香港金融界代表人士座談，深入瞭解香港金融業發展情況，並進行互動交流。夏寶龍表示，金融是經濟的血脈，香港經濟發展離不開金融發展。香港金融業享譽世界，富有國際競爭力，為促進香港繁榮穩定作出了突出貢獻。對於香港金融業來說，「一國兩制」是最大優勢，國家發展是最大支撐。中央全力支持香港金融業高質量發展，希望香港金融界在特區政府帶領下團結一致、堅定信心、奮發努力，不斷鞏固提升香港國際金融中心地位，在香港由治及興和強國建設、民族復興進程中更好發揮作用。

不少專家指出，國家推進金融高水準對外開放，帶來香港金融發展的三大機遇：一是強化離岸人民幣中心地位，進一步鞏固香港離岸人民幣中心地位；二是中央將推動更多優質資產匯聚於香港，包括引導優質中資企業赴港上市、發債等，豐富香港市場的投資產品，為海外資金持續輸送優質資產；三是國家支援在財富管理、養老健康、不良處置等領域具有明顯特色和專長的外資機構來華展業興業，香港作為中資金融機構「走出去」、海外金融機構「引進來」的樞紐將發揮更大作用。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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