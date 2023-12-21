團結香港基金｜發揮香港優勢　向金融高質量發展邁進

近期網上出現將香港稱為「國際金融中心遺址」的論調，引起社會各界熱議。筆者認為，這反映出香港在近年的疫情、地緣政治等影響下，個別人士對香港未來發展的擔憂。當前，香港正處於「由亂到治」走向「由治及興」的關鍵時期，此時正需要我們思考香港今後的金融發展道路該怎麽走，金融工作該怎樣做，從而鞏固香港的國際金融中心地位。



來稿作者：林功成



香港國際金融中心地位毋庸置疑

香港不僅是世界領先的國際金融中心，也是國家的國際金融中心，其地位獲得廣泛認同。《十四五規劃綱要》提出的重點，包括支持香港提升國際金融中心地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能等。2023年10月底在北京舉行的中央金融工作會議亦明確指出「鞏固提升香港國際金融中心地位」，體現出中央對香港作為國際金融中心一如既往的支持和肯定。事實上，在「一國兩制」下，憑著「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚優勢，香港一直都是海外資本「引進來」與內地資本「走出去」的重要平台，更是全球最大的離岸人民幣中心。

然而，在新時代新征程、中國式現代化建設、世界百年未有之大變局的背景下，我們可以預計香港未來的金融發展道路上將出現新的機遇、挑戰與風險。筆者認為，為了鞏固和提升其國際金融中心地位，香港應重視推動金融高質量發展的工作，並積極融入國家發展大局，發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色的作用。

推進大灣區金融高質量發展

粵港澳大灣區建設是新時代國家改革開放下的重大發展戰略，在國家發展大局中具重要戰略意義。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確提出，「發揮香港在金融領域的引領帶動作用，鞏固和提升香港國際金融中心地位」。2022年，大灣區總人口已超8,600萬，地區生産總值逾13萬億元人民幣。隨著大灣區經濟社會不斷融合、內地與香港金融市場互聯互通程度持續提高，區內居民和企業部門對高質量金融服務的需求將越來越突出。通過發揮香港作為國際金融中心的獨特地位優勢，推進香港與前海、南沙、橫琴三大合作平台在金融領域全面深化改革開放的先行先試工作，以推動大灣區金融高質量發展；並切實做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融「五篇大文章」，從而邁向將大灣區建設成為國際金融樞紐的目標，將是香港金融業未來重要的發展良機和路徑。

加強金融支持實體經濟發展力度

科技金融是建立在金融服務實體經濟本源之上的多元化投融資體系。中央金融工作會議強調，堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨，並將科技金融作為「五篇大文章」的首篇，彰顯出新時代「金融服務科技」的歷史使命。在推動香港產業多元化發展、促進實體經濟增長的過程中，創新創業發揮著重要角色。《十四五規劃綱要》既把香港定位為國際金融中心，亦支持香港發展成為國際創新科技中心。筆者認為，想要將香港創科行業發展好，離不開科技金融的強力支持；想要鞏固提升其國際金融中心地位，香港須重視科技金融的發展。加強金融支持實體經濟發展力度、完善金融支持創新體系，將是香港金融高質量發展的重中之重。具體而言，提升香港金融業對大灣區戰略性新興產業企業及成長型創新創業企業、香港優勢科技產業企業的服務能力，強化香港各層次資本市場服務科技型企業的功能，暢通創投基金「募、投、管、退」各環節等，均是香港發展科技金融的重要途徑。

發展成為一帶一路基建融資中心

2023年是共建「一帶一路」倡議提出的十周年。作為國家戰略的重大創新，「一帶一路」倡議為香港帶來無限機遇。香港今後金融工作的一大重點，就是積極參與「一帶一路」建設，發展成為一帶一路基建融資中心。香港作為「一帶一路」倡議的重要建設節點和首選平台，應大力發展人民幣投融資和風險管理業務、基建融資、綠色金融、伊斯蘭金融等，為「一帶一路」建設提供全方位資金融通支持。

筆者相信，只要香港各界團結一致，為開拓中國特色金融發展之路、加快建設金融強國貢獻香港力量，香港國際金融中心的地位必定更加鞏固。

作者林功成是團結香港基金研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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