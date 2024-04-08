來稿｜冰島幸福指數值得深入探究

來稿作者：陳文坪



聯合國把每年的3月20日定為國際幸福日（International Day of Happiness）。日前，聯合國發布《2023年全球幸福報告》，對全球超過137個國家或地區的民眾，2020年至2022年的平均生活評價，對各國民眾幸福感進行排名，也排出最幸福國家榜單。獲得前三甲的有芬蘭、丹麥、冰島，第四至十的國家是以色列、荷蘭、瑞典、挪威、瑞士、盧森堡、紐西蘭。

從這裏可以看出，前十名的國家八個來自於是歐洲，新西蘭是大洋洲、而亞洲只有以色列。另一個現象是，幸福指數高的都是中小國家。而排名第三的冰島卻是十大最小的國家，人口不到40萬，國土面積為10.3萬平方公里。人口密度平方公里只有4人，是歐洲人口密度最小的國家。如此人煙稀少，幾乎「荒涼」，卻能生活得快樂，說明人民的心態並非一般。

回顧過去，2008年全球發生金融危機，曾經是歐洲最富裕的國家冰島，卻深陷其中。因而引發一系列政治震盪，國家內亂四起，經濟迅速下滑，時任冰島總理對外宣佈冰島因資不抵債而破產。於是，冰島成了當時世界上第一個宣佈破產的發達國家。身陷嚴重金融困境的冰島政府只好求助於國際貨幣基金組織（IMF），從而達成一攬子救助協議。

俗言之，好事不出門，壞事傳千里。經過媒體報道，離亞洲數千公里外的冰島更受人「注目」。

這個曾經破產國家的國民並沒有頹廢，反而是不斷努力，發展國家經濟。15年後的今天，冰島的人均GDP已高達7萬多美元，屬於發達國家的行列。併成了幸福指數最高的前三名國家。不但令人羨慕，也令人感悟，破產並不可怕，可怕的是國民心態萎靡不振，可怕的是政府不作為、可怕的是不痛定思痛不深入改革。冰島能從破產中向發達國家衝刺，數年後並躋身發達國家行列，值得人們多加研究與探究。

北歐的冰島不但在經濟有好的發展，在其它層面也有許多令人可以學習的地方。例如，女性從政，2021年10月選舉，在63席國會中，30席或47%由女性奪得。冰島國會並沒有設定女性代表的法定配額，只是一些政黨規定了女性候選人的最低人數。

可見，冰島是性別平等的佼佼者。女性國會議員幾乎佔了一半。可謂是女性撐起「半天邊」參與治國事務。反觀我們亞洲國家，女性參政還是偏少，應該多加努力，才能為國家事務貢獻更多的力量。

在足球方面，需要向IMF貸款的冰島，2017年11月卻能踢進世界盃正賽，說明國力不是衡量體育的標準。首次打入世界盃賽的冰島，在莫斯科舉行的2018年俄羅斯世界盃首場D組賽中，以1比1逼和上屆亞軍阿根廷，令人羨慕不已。冰島人口當時只有35萬，而阿根廷卻有4200多萬人，是冰島的120倍。冰島足球隊可以逼和足球阿根廷，體現了在強旅面前，不畏懼、勇於拼搏的體育精神。

在2016年的歐錦賽，在傳統足球強國（隊）林立的歐洲，冰島不但是小國，當時人口也只是區區33萬人，卻能從小組賽開打後，賽場上不畏懼強旅，取得節節勝利。在16強昂首應戰對壘強旅英格蘭，並以2：1 戰勝英格蘭，打入八強。從而「顛覆」了足球迷追『球』的眼光，認為傳統強隊進入8強的概率比較高的既定思維。給足壇留下許多佳話。

幸福指數排在第11至20名的國家分別是奧地利、澳洲、加拿大、愛爾蘭、美國、德國、比利時、立陶宛、英國、捷克。從排名中不難知道，七成還是歐洲國家。

回頭看亞洲，除了以色列外，新加坡排名30、台灣第31名、馬來西亞第59名、中國第60名、香港第82位。從幸福指數排名來看，亞洲要趕上歐洲或西方，還需要加倍努力。身處亞洲的我們，不但人均經濟發展不及歐洲、北美、大洋洲的發達國家，法律執行、自由程度也不及。幸福指數就難以「趕超」了。

《世界幸福報告》訪問全球共10萬人，涵蓋137個國家和地區，評估方式為詢問各地區1000位民眾，在2020年至2022年以滿分10分作為快樂程度的衡量指數，並且同時以預期壽命、人均GDP、社會救助、腐敗程度、自由程度，以及人們照顧彼此的慷慨程度等作為評判標準。

從這些衡量指標可以了解，「預期壽命」與衛生保健相關、「人均GDP」與經濟發展相系、「社會救助」與政府財力相通、「腐敗程度」與政治法律相連、「自由程度」與社會民主相形、「照顧彼此」與愛心互助相隨。

在這六大方面，地處亞洲的我們，相對來說，至少三大方面遜色於幸福指數前20的國家。因此，在提升人民幸福指數方面，值得各地政府多加參照。

再看回小國冰島，一度宣佈破產的國家，經過多年來的不斷改革，十多年過去後，經濟不但持續發展，2023年人均GDP高達74,000多美元，不但是世界上富裕的國家之一，幸福指數排名也超前。這是值得探究的。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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