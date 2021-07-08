冰島四天工作大成功　香港人只能「葡萄」？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-07-08 07:00

冰島早前開展大規模的四天工作周試驗，負責研究的英國智庫「自主」（Autonomy）和冰島智庫「永續民主協會」日前發表報告，形容四天工作周試驗「大成功」（overwhelming success）。

冰島首都雷克雅未克市議會和中央政府在2015年至2019年間分別推行四天工作周試驗，共約2,500人參與，包括幼兒園、社會服務、醫院等工作場所。多數人的工時由每周40小時，減至35至36小時。研究指出，大部份參加者的工作產出及服務維持不變，甚至有所提升，與此同時他們的生活質素顯著改善，包括壓力減少、身體更加健康、工作生活更平衡。

在試驗成功後，冰島86%勞動人口減少了工時，或者已獲僱主同意可以選擇減少工時。這個「大成功」的實驗固然令人鼓舞，甚至討論在其他社會如何可以減少工時。但若然要在香港推動，只怕並非那麼容易。

工會是推動勞工權益的動力

首先，雷克雅未克市議會和冰島政府之所以樂意推行四天工作周試驗，一大動力乃來自當地工會BSRB。當地愈來愈多呼聲希望減少工時，BSRB與一些基層團體遂游說雷克雅未克市議會，並在2014年獲其同意支持試驗計劃。BSRB在翌年又取得冰島政府承諾，在指定工作場所試行減少工時的計劃。

反觀香港的工會向來力量有限，例如沒有集體談判權。在現行制度下，工會不能代表員工在平等、有法律約束力的情況下與資方對話，其為工人爭取改善工作條件的能力相當有限。就一般勞工事務向勞工處處長提供意見的勞顧會，非官方委員由僱主及僱員代表各佔一半，表面上看似勢力均等，但若要落實保障勞工權益的措施，即會發現必須得到僱主讓步，實際並不容易。

勞工假未劃一 標準工時無期

以劃一銀行假及勞工假為例，即使社會及勞工界多次表達不滿，也沒法在勞顧會取得共識。立法會周三（7日）通過政府提出的法案，亦只是由2022年起，在佛誕、聖誕及復活節當中，每兩年增加一日勞工假期，完全劃一勞工假與銀行假則要直至2030年才完成。

又以工時為例，當冰島人每周工作40小時也嫌過長，令生活壓力太大的時候，香港不少人每周工作超過45小時。梁振英在2012年競選特首時曾承諾的標準工時立法，至今未見蹤影，於2016年增設、用作領導工時政策科的首席勞工主任（工時政策）編外職位，亦已在今年3月底完結。

曾任勞福局局長達十年的張建宗以不放假、工作狂見稱，現在局長羅致光則經常向僱主方傾斜，在疫情下的政策更可見他對勞工保障的不重視。工聯會出身的何啟明在去年6月成為副局長，又為勞工帶來了什麼？想乎此，當冰島大部份勞工的每周工時已降至36小時時，香港人是否只能嗟嘆？