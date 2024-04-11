張美雄｜官民團結應對無情火災　反思舊樓消防安全

說起華豐大廈，大家可能未必知道在哪，但油麻地及佐敦交界的勁力健美中心的招牌，相信香港市民或多或少也有印象。4月10日早上，華豐大廈發生一場三級大火，無情火災奪走5條性命，也造成20人受傷，令華豐大廈成為無人不曉、且具代表性的舊樓象徵，也令舊樓消防安全上的制度漏洞再度浮現。



來稿作者：張美雄



在評論現時《消防安全（建築物）條例》的不足之前，也要嘉許一下是次政府的即時反應比四年前「油麻地尼泊爾餐廳火災」一事上迅速，大至特首與局長立即回應、取消「雪龍2」號晚上表演；小至當區民政事務署立即到場支援、民政署設援助站開臨時庇護中心，行動恰如其分。相比四年前大火期間官員的動作，相信市民對今天各部門首長的積極且負責任行動也會看在眼裡，放在心裡。當然，市民對消防員、民安隊乃至現場的「職安真漢子」更是由衷感谢。然而，雖然政府部門即時反應不俗，但事後檢討及工作絕不能缺少及鬆懈。

痛定思痛 檢視舊樓消防安全急不容緩

事實上，近年的多場的嚴重奪命火警，大多發生在唐樓舊樓中，惟坦言每次發生後的消防條例檢討都是雷大雨小。記得當年旺角尼泊爾餐廳大火後，事後消防聯同屋宇署高調巡查附近2500棟舊樓，包括調查逃生通道有否被阻、消防設備有否損毀等，有關行動後始乎沒有下文，而最重要的是有關舊樓的屋宇消防條例檢討上，上屆政府最後也不了了之。相隔不足四年的今天，類同的舊樓再現嚴重奪命火警，可見舊樓消防安全的問題已火燒眉毛、全面檢視條例急不容緩。

就華豐大廈今次火災，據了解原來屋宇署曾於2008年向大廈法團發出消防安全指示，要求提升防火保障如更換防火門、加強大廈物料耐火能力等。雖然法團後來也曾聘任顧問公司處理指示，但仍未合規格，有關安全指示至今十多年仍未完全遵辦。根據2021年統計數字，全港30年以上樓齡的樓宇有超過27000幢，相信未有遵從消防署安全指示的法團或管理處比比皆是。雖然筆者同意每個個案都有不同背景因由，並不能一概而論，以及應該給予一定程度空間予消防處執法，惟當遇到像華豐大廈般拖延「十多年」仍未符合消防安全指令的個案，是否應採用「先改善，後收費」的方式，即由消防處先安排合資格人士進行改善及提升消防設施工程，再向該大廈追回開支呢？

事實上，筆者眼見曾有多名立法會議員建出過有關建議，過往政府也多次在立法會上回應，惟部門每次都以《消防安全（建築物）條例》並沒有條文賦權執行為由而拒絕，更曾指出過消防設施殘舊不達標有別於明顯危險的僭建物，不代表這批樓宇有即時明顯的火警風險。筆者不禁感到疑惑，近年多次的奪命火災均發生在消防設施欠佳的舊樓、唐樓當中，這仍不夠迫切性修訂有關條例嗎？坦言，筆者也曾處理過不少屋苑管理事宜，莫講話有大型物管公司管理的屋苑，要「老式唐樓」、「三無大廈」內的大部分業主達成「共識」去處理消防安全設施，談何容易呢？如果等業主共識，這等於將有關消防問題投閒置散，不做不錯罷了。

檢視消防條例是「切實排解民生憂難」

當然，筆者也並非離地，理解有關問題錯綜複雜，例如在四、五十年樓齡具劏房的結構的唐樓「揸正嚟做」實在牽連廣泛，甚至也難以推動。然而，這也不代表能容許如華豐大廈般、多年仍未遵從消防安全指令的大廈能繼續不遵從要求，而屋宇署及消防處也應研究訂立有關舊樓消防安全基本指標及界線，「的起心肝」去做，畢竟涉及的是市民安全，人命關天。

記得習主席在七一講話中，曾寄語香港要「切實排解民生憂難」。這「憂難」二字，正正就是這些與香港市民人身安全息息相關的法例。這樣的無情火災實在令人痛心，一次也嫌多。我們期望各相關部門在完成善後工作後，能夠上下一心迅速全面檢視並修訂《消防安全（建築物）條例》，以確保舊樓的消防安全，避免再次發生同類型的火災事件。

作者張美雄是西貢區議員。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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