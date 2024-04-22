來稿｜香港應把握「低空經濟」發展紅利

來稿作者：袁尚文、于承忠



最近「低空經濟」成為熱烈討論的經濟話題。低空經濟（Low Altitude Economy）是指利用無人機和無人載具技術，將低空域應用於物流、運輸和服務業的經濟模式。隨著無人機技術的快速發展，以及作為國際金融中心和現代化城市，香港應該把握低空經濟的發展紅利，積極探討及落實有關安排。

香港發展低空經濟有很多好處。首先，低空經濟可以提高物流效率。無人機和無人載具能夠快速穿梭城市中的不同區域，實現快速貨物配送，縮短運輸時間，提高效率。低空經濟也可以為香港帶來新的商機。香港作為國際貿易和物流中心，可以透過發展無人機技術和相關服務，吸引更多跨國企業和技術公司來香港投資，推動經濟增長。此外，低空經濟還可以促進香港的科技創新和人才培養，為年輕人提供更多的就業機會和發展空間。

從商業角度考慮，香港可以採取相關應用方案推動低空經濟發展。政府可以制定政策和法規，為無人機和無人載具的研發、生產和運作提供支援和規範。香港也可透過建立創新科技園區及加大科研投入，吸引國內外創新企業及科研機構在香港進行無人機相關技術的研發與應用。 此外，香港可以與國際合作夥伴建立合作關係，共同推動低空經濟的發展，並分享經驗和資源。香港更可以與大灣區舉辦國際無人機技術和「低空經濟」的展覽交流活動，吸引全球相關產業的專業人士和企業家到港交流合作。政府可以提供相應的財政和法律支持，為無人機和無人載具的研發和應用提供便利。

其實，海內外已有不少成功發展低空經濟的例子; 美國無人機快遞公司亞馬遜（Amazon）透過Prime Air項目，在物流領域利用無人機進行快速配送。香港也可研究在本地推出類似的無人機物流服務。另外，內地知名無人機公司大疆創新（DJI）是全球最大的無人機製造商之一，香港可以積極與大疆合作，推動無人機技術的研發在不同的行業（如農業、產品市場推廣、運輸配送、人道物流和緊急救援等）發展和創新。這些項目的成功，為香港提供了寶貴的經驗。香港可以根據自身的特點，探索適合本地的無人機物流模式。例如，香港可以首先在島嶼間或偏遠地區試點無人機配送，積累經驗後再逐步擴大應用範圍。

低空經濟作為一種新興的經濟形態，其發展前景值得期待。香港作為國際化大都市，擁有發展低空經濟的獨特優勢。低空經濟發展的紅利不但能提高物流效率、帶來商機和促進科技創新; 還可以為香港帶來巨大的經濟和社會效益。透過制定政策、建立創新科技園區、與國際企業夥伴合作等商業策略來推動低空經濟發展。同時，借鑒國內外的成功經驗，與不同企業，專業機構和持份者合作，推動本地無人機和無人載具技術的研發和產業化。透過這些努力，香港將能在低空經濟領域取得重要突破，為香港和大灣區未來經貿發展作出貢獻，做大做強！

作者袁尚文博士、于承忠博士分別是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌、客席講師。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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